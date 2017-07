Moeder schrijft opmerkelijke boodschap aan nieuwe vriendin van haar ex: “Zoveel meer dan wat ik had kunnen hopen”

Het is een harde en soms ongemakkelijke realiteit voor heel wat gescheiden ouders: weten dat je kind de helft van de tijd mee opgevoed wordt door de partner van je ex, met wie je misschien zelf helemaal niet zoveel contact hebt. Het was iets wat ook Brittney na haar scheiding bezighield, maar de nieuwe vriendin van haar ex is niets minder dan een geschenk in haar geval, zo schrijft ze.

“Ik bad op een nacht om het soort vrouw met wie de vader van mijn dochter samen zou zijn, wetende dat ze in twee huizen opgevoed zou worden. Kayla is een geschenk geweest en zoveel meer dan wat ik had kunnen hopen”, zo begint de Amerikaanse Brittney Johnson haar ode aan plusmama Kayla Imhoff.

“Ze (Kayla) is verpleging beginnen studeren en Payton is er dol op. Dus heeft Kayla haar een minisetje verplegingskledij besteld”, zo schrijft Brittney. Een actie die wel eens in het verkeerde keelgat zou kunnen schieten bij andere mensen, die niet zo’n goede verstandhouding hebben. Maar Brittney en

Foto: Facebook

Kayla zijn sinds hun ontmoeting beste vrienden geworden, iets wat dochtertje Payton alleen maar ten goede komt.

“Laat me je zeggen, ik voed een sterk meisje op, een slim meisje en een lief meisje. En ik wil niet liever dan dat ze omringd wordt door rolmodellen die exact dat zijn. Dankjewel Kayla om haar te tonen hoe ze haar dromen moet najagen, hard moet werken en laat moet opblijven om te studeren voor een test.”

“Dank je voor de tijd die je toch nog maakt om te fietsen met haar en om macaroni met kaas voor haar te maken, zelfs in de meest stresserende periodes van je leven. Je bent een waar rolmodel en een fantastische bonusmoeder en we zijn zo trots op jou!”

Voor ouders die met lede ogen aanzien dat hun kind het ook goed kan vinden met de nieuwe partner van hun ex, heeft Brittney nog een goede raad. “Als je co-ouderschap hebt en als het geen lach op je gezicht tovert om je kind dergelijke dingen te zien doen, denk dan eens aan wat echt het beste is voor je kind. Payton heeft meer mensen die van haar houden, en wat zou een moeder nog meer kunnen wensen voor haar kind? Beste vrienden zijn met mij en beste vrienden zijn met Kayla is exact wat Payton verdient.”