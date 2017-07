Vaarwel, Chester Bennington: wat je zo sterk maakte als muzikant, maakte je zwak als mens

In zijn teksten hoorden we de woede en het verdriet die we als misnoegde tieners ook voelden. Linkin Park-zanger Chester Bennington was een klankbord, een vriend die zijn talrijke fans bijstond op hun meest kwalijke momenten. Geen wonder dat hij heel zijn leven gebukt ging onder verslavingen en depressies. Toch komt zijn zelfdoding op 41-jarige leeftijd als een verrassing, die de muziekwereld andermaal in het hart treft.

In 2000, het jaar waarin ik 13 jaar word, komt mijn zus mijn tienerkamer binnen met een cd in haar handen. “Dit moet je horen, dit ga je goed vinden”, zegt ze enthousiast. “Niet zo bijzonder”, antwoord ik haar na een eerste keer luisteren. Op dat moment maken we geregeld ruzie en geef ik dan ook niet graag toe dat ze net is binnengewandeld met een cd die mijn leven lichtjes zou veranderen.

Telkens wanneer ze niet thuis is, sluip ik haar kamer in en neem ik Hybrid Theory van Linkin Park mee om die door mijn luidsprekers te laten knallen en luid mee te zingen. Wat een plaat. Net wat ik nodig heb op dat moment, want door moeilijkheden op school en fysieke ongemakken maak ik een moeilijke periode door. Maar bij Chester vind ik net als mijn vrienden troost.

Centraal in de muziek van Linkin Park staan sterke gevoelens als woede en verdriet. Het is geen blije band, zou ook blijken in de jaren die volgen. Chester Bennington houdt er niet van om positieve woorden in de mond te nemen. Integendeel: hoe zwarter, hoe liever.

Intussen wordt steeds duidelijker dat er iets autobiografisch in zijn teksten zit. Want Chester heeft het niet gemakkelijk. Hij sukkelt met depressies en verslavingen, onder meer aan alcohol. Die demonen weerhouden hem niet om in 2003 met Meteora nog een uitstekende plaat uit te brengen.

De rockster is een van de belangrijkste stemmen van zijn generatie, maar veel glamour is daar niet aan verbonden. Zijn neerslachtige gevoelens - naast zijn demonen ook een gevolg van zijn moeilijke jeugd - maken hem een uitstekende songschrijver, maar net zo goed een zwakke mens. Iemand die zijn gevoelens durft te bezingen in luide muziek maar ze op privévlak niet kan uiten. En zo steeds meer mentale problemen krijgt.

Rock Werchter, zaterdag 1 juli. Als vanouds staat Chester Bennington op het grote hoofdpodium de longen uit zijn lijf te schreeuwen. De nog steeds vele fans staan talrijk te kijken, maar zijn ontgoocheld. Van het kwade Linkin Park is nog weinig over. In het eerste uur krijgen ze voornamelijk songs te horen uit de nieuwe plaat. Dat mag je gerust een teleurstelling van formaat noemen, want heel poppy en dus ver verwijderd van wat de Amerikanen voordien deden.

Chester is op dat moment nog in grootse doen. Het laatste half uur is een triomf, met hits als Somewhere I Belong, In The End, Numb, Papercut en Faint. Niets lijkt erop te wijzen dat het het laatste concert zou worden dat Linkin Park in ons land geeft.

Crawling in my skin. These wounds they will not heal. Een tekst die ik ontelbaar veel keer heb meegebruld. Een tekst waar ik me soms mee vereenzelvigde. Maar vooral: een tekst die uiteindelijk profetisch zou blijken te zijn. De wonden van Chester zijn nooit geheeld. En dat moeten we jammer vinden. De dood van Chester Bennington kan niet anders dan het einde van Linkin Park betekenen. Vaarwel, Chester, en doe daarboven de groeten aan je maatje Chris Cornell.

