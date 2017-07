Ook titelhouder Mexico en Jamaica bereiken halve finales op Gold Cup

Titelhouder Mexico en Jamaica hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied.

Mexico haalde het donderdagavond (lokale tijd) in de kwartfinale met 1-0 van Honduras. Rodolfo Pizarro tekende na vier minuten voor de enige treffer van de partij in het University of Phoenix Stadium in het Amerikaanse Glendale (Arizona).

Eerder op de avond versloeg Jamaica in hetzelfde stadion Canada met 2-1. Shaun Francis (6.) en Romario Williams (50.) bezorgden de Jamaicanen een 2-0 voorsprong. Junior Hoilett (61.) zorgde voor de aansluitingstreffer, maar dichter kwam Canada niet meer.

Jamaica versloeg Canada met 2-1. Foto: EPA

Mexico en Jamaica spelen zondag in de Rose Bowl in Pasadena (Californië) om een plaats in de finale tegen Costa Rica of de Verenigde Staten, het gastland. Die twee ontmoeten elkaar zaterdag in het AT&T Stadium in Arlington (Texas).