Herkent u de 20 Belgische trekpleisters in het Google-logo rond de Nationale Feestdag?

U heeft het misschien ook al gespot? Naar aanleiding van onze nationale feestdag ondergaat het Google-logo vrijdag een tijdelijke make-over. Het logo is verwerkt in een landkaart van België waarop 20 herkenningspunten samenkomen. Een Belg mocht voor de gelegenheid deze versie ontwerpen. Herkent u ze alle 20?

Het is niet de eerste keer dat Google zijn homepage opfleurt op 21 juli. Ook in bijvoorbeeld 2012 en 2015 zette Google designers aan het werk voor een speciale doodle: toen bleken de voornaamste ambassadeurs voor ons land voedingswaren zijn: mosselen, witloof, chocolade, spruitjes, wafels... en frieten natuurlijk.

Het is nog maar de derde keer dat een Belgische designer een doodle voor Google maakt. De 42-jarige Steve Reggers uit Riemst, bekend onder zijn artiestennaam Steebz Khuan, koos bewust om het deze keer over een andere boeg te gooien door ons landschap in kaart te brengen: “Ons land is net klein genoeg om er alle hoekjes en kieren van te hebben gezien, en het leent zich er geweldig toe om in alle vormen en maten in kaart te brengen. In de doodle heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk landschappen samen te brengen.”



Surfers kunnen naast het Koninklijk Paleis en de Grote Markt van Brussel ook minder voor de hand liggende plekken herkennen zoals de mijnen van Genk, de Menenpoort in Ieper of de Perron-fontein van Luik. Daarnaast is er ook nog een speciale vermelding voor de Belgische chocolade en frituren.

De twintig trekpleisters:

Ook Belgen kwamen in het verleden aan bod. In 2015 zette Google Paul Otlet, de man achter het Mundaneum, in de schijnwerpers. Andere Google doodles met een Belgische link waren er onder meer voor de Ronde Van Vlaanderen, Gerard Mercator, Adolphe Sax en Roger Raveel.