Marseille-speler Rami “heeft een relatie met Pamela Anderson”: komt de Baywatch-legende naar Oostende?

KV Oostende strijdt tijdens zijn eerste Europese campagne tegen de Franse traditieclub Olympique Marseille voor een plek in de Europa League. De kans bestaat dat er een wereldster in de tribune zal zitten, ook in Oostende: Pamela Anderson. Die zou namelijk een romance hebben met verdediger Adil Rami.

De 31-jarige Fransman is nieuw bij Marseille. Hij maakte pas deze zomer de overstap van Sevilla voor 6 miljoen euro. Daarvoor speelde hij bij onder andere Valencia en AC Milan.

Volgens de Franse pers vergaat het Rami ook naast het veld uitstekend. Hij zou namelijk al enkele weken een relatie hebben met de enige echte Pamela Anderson. De voormalige Baywatch-legende en Playboy-model werd onlangs 50 en is dus een pak ouder dan de centrale verdediger. Maar Anderson spreekt nog altijd tot de verbeelding.

Rami kreeg tijdens een persconferentie dan ook de vraag of de Amerikaanse te zien zal zien op de tribunes tijdens wedstrijden van Marseille. Rami kon zijn glimlach niet onderdrukken en had even tijd nodig om serieus te worden.

Foto: AFP

Dan antwoordde hij: “Ik kan het niet zeggen. Dat is mijn privé-leven en ik ben hier enkel om over voetbal te praten. Goed geprobeerd!”. Naast de sportieve prestaties van KV Oostende, op 27 juli in het Stade Vélodrome in Marseille en op 1 augustus in de Versluys Arena, wordt het dus uitkijken naar de eventuele aanwezigheid van Pamela Anderson op de tribunes.