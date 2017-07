Wij gingen snookeren met Benito Raman: de verliezer kroop onder tafel!

De Gentse pocketspits Benito Raman lijkt niet in de plannen van Standard-coach Ricardo Sá Pinto te passen. Vorig weekend werd hij door het Luikse opperhoofd voor de oefenpot tegen Lens zelfs nog in de tribune geposteerd. Een oplossing dringt zich met andere woorden op. Vertoont de kleine wervelwind zijn kunsten binnenkort in een ander Jupiler Pro League stadion of krijgt hij alsnog een kans aan de oevers van de Maas? Het zijn vragen waar een beloftevolle profvoetballer zijn hoofd niet over moet breken. Die moet gewoon lekker voetballen...