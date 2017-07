Achter deze kus schuilt een hartverscheurend verhaal

De kus van de Amerikaanse Laura Browning Grant (32) en haar echtgenoot Jonathan werd drie miljoen keer bekeken op haar Instagram, omdat hij zo bijzonder is. Vijf maanden geleden vocht de 35-jarige marinier nog voor zijn leven, maar afgelopen week kon hij voor het eerst zijn vrouw kussen terwijl hij rechtop stond.

"We hadden niet meer samen rechtgestaan en elkaar vastgehouden sinds voor het ongeluk", zegt Laura over het filmpje op haar Instagrampagina. "Maar zodra we hem rechtop kregen, kuste hij mijn nek. Ik kreeg er koude rillingen van - je realiseert je niet hoeveel zoiets betekent tot het van je wordt afgenomen."

In maart dit jaar, net voor hun vijfde huwelijksverjaardag, kreeg Laura telefoon dat haar man betrokken was bij een auto-ongeluk en niet meer reageerde. Hij had interne bloedingen, ernstige schade aan zijn hersenen en werd wekenlang in coma gehouden. Zijn overlevingskansen waren klein. "Ik heb altijd geweten dat hij me nog kon horen", zegt Laura. "De dokters zeiden dat de schade zwaar en is en dat ze niet wisten of hij ooit opnieuw zou kunnen lopen."

"Ik mis mijn echtgenoot"

In april werd Jonathan langzaam uit coma gehaald en begon hij aan een lange weg in revalidatie. Laura, die lerares Pilates is en haar eigen studio had in North Carolina, verhuisde naar Virginia om bij hem te kunnen zijn. Haar man maakt elke dag vooruitgang: hij kan nu zelfstandig ademen en eten. Langzaam leert hij opnieuw dagelijkse dingen, zoals zich aankleden en zijn tanden poetsen. Het is niet duidelijk in welke mate hij ooit weer de oude zal worden. Frustratie over de trage progressie en de schade in zijn hersenen, veroorzaken soms woede-uitbarstingen, waarbij zijn vrouw het moet ontgelden, ook al staat ze meer dan tien uur per dag aan zijn zijde. "Het is soms moeilijk om te weten of hij van mij houdt", zegt Laura. Praten kan hij nog niet "Hij knikt met zijn hoofd en beweegt zijn mond, maar ik kan niet met hem praten. Ik mis mijn echtgenoot."

Maar op het moment waarop hij rechtstond in de revalidatiekamer en haar kuste, kreeg ze even de Jonathan die ze kende terug. Haar filmpje werd drie miljoen keer bekeken en ze kreeg enorm mooie reacties. "Mensen in dezelfde situaties contacteerden me om te zeggen hoeveel hoop dit hen gaf."

Hoewel de toekomst er erg onzeker uitziet -het is niet duidelijk of Jonathan ooit nog zal kunnen werken en of het koppel kinderen zal hebben - heeft dit moment Laura opnieuw een pril vertrouwen gegeven. "Ik rouw om de man met wie ik trouwde en ons leven samen, maar ik besef dat ons nieuw leven samen net zo mooi zal zijn."