Van Manchester United naar Bulgarije: voormalig talent Gabriel Obertan tekent voor Levski Sofia

De Franse winger Gabriel Obertan (28) zet zijn carrière verder in Bulgarije. Hij ondertekende vrijdag een verbintenis voor twee seizoenen bij de Bulgaarse vicekampioen Levski Sofia.

Het jeugdproduct van Bordeaux trok in 2009 naar Manchester United, maar kon er niet doorbreken en verhuisde twee jaar later naar Newcastle. In 2016 ruilde hij de Magpies voor het Russische Anzhi Makhachkala.

Begin 2017 verkaste Obertan naar de Engelse tweedeklasser Wigan. Voor die club maakte hij een doelpunt in twaalf competitiematchen.

Levski Sofia beëindigde de Bulgaarse competitie 2016-2017 als tweede na kampioen Ludogorets. Donderdag werd de club in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Kroatische Hajduk Split.