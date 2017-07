Brugge - De Franse verdediger Jean-Charles Castelletto verlaat Club Brugge en gaat voetballen voor de Franse tweedeklasser Brest. Dat hebben beide clubs vrijdag bevestigd.

De 22-jarige Castelletto streek in de zomer van 2015 neer in het Jan Breydelstadion. Het jeugdproduct van Auxerre kwam slechts drie keer in actie voor blauw-zwart.

Na uitleenbeurten aan Moeskroen en het Franse Red Star zette hij vrijdag bij Stade Brestois zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen.