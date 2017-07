GERUCHTEN. Barcelona richt pijlen op Neymar-vervanger, West Ham is niet te stoppen

Verschillende toptransfers zijn al afgerond, maar er zijn er ook nog heel wat op komst. Zo blijven de geruchten over de toptransfer van Neymar aanzwellen en zou Barcelona als gevolg daarvan zijn prioriteiten verlegd hebben. Mahrez wil Leicester City verlaten voor een stap hogerop en kan op interesse van enkele topclubs rekenen, maar The Foxes houden vast aan een vraagprijs van 50 miljoen euro. En West Ham pakt alweer groots uit.

Neymar-saga gaat verder

Er lijkt wel degelijk meer aan de hand dan een van de pot gerukt gerucht. De Braziliaan zou volgens verschillende bronnen op weg zijn naar PSG, voor het duizelingwekkende bedrag van 222 miljoen euro. Barcelona zou wel degelijk rekening houden met een vertrek en zou dan ook zijn prioriteit verleggen op het vlak van inkomende transfers. Marco Verratti leek het belangrijkste doelwit, maar de Italiaanse middenvelder mag niet weg van PSG. Met het mogelijke vertrek van Neymar in aantocht zijn Philippe Coutinho en Paulo Dybala in beeld.

De Catalanen hebben volgens Daily Mail en ESPN een bod van 80 miljoen euro gedaan op Coutinho, maar Liverpool veegde dat van tafel. The Reds wil hun goudhaantje voor geen geld laten gaan en dus heeft Barça een andere vervanger in het vizier. El Mundo Deportivo pakt vrijdag groot uit met het nieuws dat de Spaanse topclub nu voor Paulo Dybala wil gaan, die het afgelopen seizoen schitterde voor Juventus. De transfer van Verratti lijkt zo van de baan.

Aurier naar Premier League?

Dat Verratti mogelijk blijft, is goed nieuws voor PSG. Er is echter wel een andere speler op weg naar de uitgang. Coach Unai Emery bevestigde aan L’Equipe dat Serge Aurier weg wil. Door de komst van Dani Alves en de aanwezigheid van Thomas Meunier lijken zijn speelminuten beperkt te gaan worden. The Independent weet dat Manchester United zijn pijlen richt op de Ivoriaanse rechtsachter. Fabinho (Monaco) is weliswaar de eerste keuze op de rechtsback, maar die transfer sleept aan. Ook in het dossier van Ivan Perisic is er weinig vooruitgang. The Red Devils hebben nog steeds geen akkoord met Internazionale over de transfersom van de ex-speler van Club Brugge.

Stadsgenoot Manchester City wil ook nog een nieuwe rechtsback. Hoewel het al Kyle Walker strikte, wil Pep Guardiola extra concurrentie. Eerder werd Dani Alves genoemd, maar die verkoos uiteindelijk PSG. Daardoor gaat City nu vol voor Danilo, die weg mag bij Real Madrid. Marca meldt dat de deal vrijdag zou afgerond worden.

West Ham wil nieuwe toptransfers realiseren

Het is The Hammers menens om de top vier aan te vallen. Het legde eerder al Joe Hart en Javier Hernandez vast, maar de volgende grote namen staan al op de stoep. Daily Star weet dat Jack Wilshere, die24 miljoen euro moet kosten,open staat voor een transfer naar West Ham. De middenvelder werd vorig seizoen al door Arsenal uitgeleend aan Bournemouth, maar lijkt ook dit seizoen niet in de plannen van Arsène Wenger te passen.

De overgang van Marko Arnautovic staat zelfs al een stap verder. West Ham en Stoke City hebben een akkoord en vrijdag staan de medische tests op het programma, meldt Daily Express. De 28-jarige Oostenrijker wordt de best betaalde speler van de Londens club.

Interesse voor Mahrez

De Algerijn bleef na de titel met Leicester City ietwat verrassend bij de club. Een jaar en een moeilijk seizoen later wil hij wel de stap hogerop maken. Het Italiaanse AS Roma bracht een bod uit op Riyad Mahrez, maar dat werd niet aanvaard door The Foxes. Dat bevestigde coach Craig Shakespeare aan BBC. “Het bod was niet hoog genoeg”, klonk het. Ook Tottenham is geïnteresseerd, maar Leicester vraagt voorlopig 50 miljoen euro voor zijn spelmaker. Te veel voor de Spurs.