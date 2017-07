Maakte de vloek van Aaron Ramsey nieuw slachtoffer?

Aaron Ramsey in actie tegen Bayern München Foto: Photo News

Al enkele jaren lacht het internet met Arsenal-middenvelder Aaron Ramsey. Elke keer als Ramsey scoort, sterft kort daarna een bekend persoon. Na zijn penaltygoal tegen Bayern München en het onverwachte overlijden van Chester Bennington, de zanger van Linkin Park ging de ‘vloek van Ramsey’ weer viraal.

Arsenal won afgelopen woensdag in China een oefenwedstrijd tegen Bayern München na strafschoppen. Middenvelder Aaron Ramsey nam zijn verantwoordelijkheid en scoorde. Reden genoeg om schrik te krijgen, want elke keer de Welshman scoort, lijkt er een bekend slachtoffer te vallen. Toen gisteren bekendraakte dat de zanger van Linkin Park het leven had gelaten, werd al snel de link met Ramsey gelegd. Het lijstje met ‘slachtoffers’ van Ramsey oogt ondertussen indrukwekkend. Een kleine greep uit die lijst:

1 mei 2011: Ramsey scoort het winnende doelpunt tegen Manchester United.

2 mei 2011: Osama Bin Laden sterft.

Osama Bin Laden Foto: AP

2 oktober 2011: Ramsey scoort de 2-1 aansluitingstreffer tegen Tottenham.

5 oktober 2011: Apple-baas Steve Jobs overlijdt

Steve Jobs Foto: REUTERS

11 februari 2012: Ramsey scoort tegen Sunderland

11 februari 2012: Zangeres Whitney Houston laat het leven.

Whitney Houston Foto: © The Hollywood Archive

30 november 2013: Ramsey scoort twee keer tegen Cardiff.

30 november 2013: Paul Walker (acteur The Fast and the Furious) komt om.

Paul Walker Foto: EPA

10 augustus 2014: Ramsey scoort in een 3-0 overwinning tegen Manchester City.

11 augustus 2014: Acteur Robin Williams overlijdt.

Acteur Robin Williams Foto: Photo News

9 januari 2016: Ramsey scoort tegen Sunderland.

10 januari 2016: zanger David Bowie sterft.

Zanger David Bowie Foto: BELGAIMAGE

19 juli 2017: Ramsey scoort een penalty tegen Bayern München.

20 juli 2017: Zanger Chester Bennington overlijdt.