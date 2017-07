Eddy Merckx geeft zijn visie over de Tour en de Belgen: “Boeiend? Niet echt”

Wielerlegende Eddy Merckx was vrijdag, op de Belgische nationale feestdag, te gast in de Tour. Hij gaf er aan onze man zijn mening over de koers en de Belgen.

De vijfvoudige winnaar van de Ronde van Frankrijk was niet bepaald onder de indruk van de voorbije weken. “Ik heb niet echt genoten van de voorbije Tour. Ik heb gekeken, maar boeiend vond ik het niet. De ploeg van Froome was te sterk, als je ziet dat ze na de eerste tijdrit met vier man in de top tien stonden. Dan wist je al dat ze goed waren.” De Belgen waren al actief in deze Tour. “Ze hebben goed gereden, maar nog niet gewonnen”, stelde Merckx vast, die hoopt op een Belgische zege in de etappe van vrijdag.

“Veel saaie ritten”

Bij Sporza weidde Merckx wat meer uit over de huidige Tour. “Er zaten veel saaie ritten bij. In de vlakke etappes waren enkel de laatste 10 kilometer boeiend. In de bergen hebben de klassementsmannen niet echt gevochten voor de eindzege, dat is jammer. Dat jongens als Porte en Sagan snel wegvielen, deed het spektakel geen goed. Maar in de toekomst moet de Tour toch beter uitgetekend worden.”

Dat Froome zijn vierde lijkt te gaan winnen, daar krijgt Merckx het niet warm van. Hij ziet Froome niet meteen als één van de grootsten aller tijden. “Als je alleen maar de Tour rijdt, kan je zoveel winnen als je wil”, zei hij bij VTM. “De wielersport is meer dan de Tour alleen.”