Vlamingen slaken noodkreet uit Kos: “Wij zitten als ratten in de val”

Er vielen dan wel geen slachtoffers bij de Belgen in het getroffen gebied, er verblijven wel duizenden landgenoten in Kos. En hoewel voor de meesten de vakantie gewoon doorgaat, voelt niet iedereen zich op zijn gemak. “We zitten als ratten in de val”, laat een koppel uit Kortrijk weten.

LEES OOK: Twee doden bij aardbeving die Bodrum en Kos treft

“Je moet je voorstellen dat je ligt te slapen en er plots een muur begint te bewegen. Dat is onbeschrijflijk. Ons hotel is nu een puinhoop met muren die gewoon tegen mekaar leunen. We zijn bang dat die instorten bij een volgende beving. En de grond blijft maar trillen. Er zijn hier mensen die quasi naakt buiten hebben overnacht”, laat een Vlaams koppel uit Kortrijk weten. Zij overnachten in het Mitsis Ramira Beach hotel in Kos. “Politie hebben we hier nog niet gezien, civiele bescherming ook niet, helemaal niets. We hadden ook de indruk dat de mensen van het hotel niet voorbereid waren. We hebben het gevoel dat we als ratten in de val zitten.”

VIDEO. Paniek in Bodrum en Kos na zware aardbeving

“Hoe kan je dit nu minimaliseren?”

Het koppel probeerde reisorganisatie Sunweb en de Belgische ambassade te bereiken. “De ambassade minimaliseerde alles. Dat gebeurt regelmatig in Kos, je moet niet bang zijn. De Griekse regering riep zelfs de noodtoestand niet uit. Hoe kan je nu twee doden en honderden gewonden zo minimaliseren? Intussen blijft de grond maar beven. Je durft uit stress zelfs niet meer op je gemak te slapen.” Ook andere klanten van hetzelfde hotel bereikten ons met hetzelfde verhaal. “De mensen van Neckermann geven aan dat er geen schade is en dat iedereen wil blijven, maar er zijn momenteel veel naschokken en de meeste mensen willen vertrekken.”

Touroperatoren: “Proberen iedereen te bereiken”

Touroperator Sunweb -dat zo’n 200 vakantiegangers in Kos telt- liet in een reactie weten dat de reisleiders al zo’n 80% van de reizigers in het gebied konden contacteren. “En wie we nog konden bereiken kan ons ook zelf bellen”, zegt woordvoerder Sofie Callewaert. Hoe het met hotel in kwestie zit, is nog niet duidelijk. “De hoteleigenaar van Ramira Beach liet ons wel weten dat in principe alles in orde komt. Maar het zijn officiële instanties die de hotels controleren, wij volgen dat op. Het is dus inderdaad mogelijk dat niet alle hotels beschikbaar blijven, maar we voorzien wel voor opvang. Ook nieuwe vluchten uit België en Nederland kunnen vertrekken.”

Eenzelfde geluid klinkt bij Neckerman/Thomas Cook en Tui. Zij raden reizigers die nog niets van hun reisleiders hoorden aan zelf contact te nemen. “Dan kijken we samen naar de mogelijkheden om eventueel om te boeken of terug te keren”, aldus Bert Bousserie, woordvoerder van Neckerman/Thomas Cook. Volgens Piet Demeyere van Tui is er alvast geen massale vraag om terug te vliegen. “We doen ons best om de situatie onder controle te krijgen en iedereen te bereiken. Vannacht zag het er heel onheilspellend uit en de eerste emotionele reacties waren inderdaad dat mensen wilden vertrekken. Maar nu de hotels weer worden vrijgegeven liggen de mensen weer aan het zwembad en zie je dat de mensen hun vakantie weer opnemen zoals gisteren.”