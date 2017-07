Nederlandse international ruilt PSV in voor Frankfurt

Jetro Willems voetbalt komend seizoen voor Eintracht Frankfurt, zo heeft de Duitse eersteklasser vrijdag bekendgemaakt. De Nederlandse verdediger verlaat PSV en tekende een contract voor vier seizoenen aan de oevers van de Main.

Willems stapte in 2011 van Sparta Rotterdam over naar PSV. In Eindhoven werd hij twee keer Nederlands kampioen (2015 en 2016) en schreef hij de Nederlandse beker (2012) op zijn palmares. Willems speelde 144 competitieduels voor de Lampenclub en is met 18 jaar en 71 dagen de jongste debutant op een EK voetbal. De 22-voudige international tekende in december vorig jaar nog tot medio 2018 bij. Onlangs gaf de 23-jarige linkervleugelverdediger echter te kennen dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging.

Frankfurt eindigde afgelopen seizoen als elfde in de Bundesliga.