Data van de komende Clasico’s zijn bekend, Real opent seizoen tegen Bakkali

Landskampioen Real Madrid opent het nieuwe Spaanse seizoen in het weekend van 19 en 20 augustus op het veld van Deportivo La Coruna, de ploeg van Zakaria Bakkali. Eeuwige rivaal FC Barcelona start de competitie 2017-2018 met een thuiswedstrijd tegen Betis Sevilla. Dat maakte de Spaanse Liga vrijdag bekend.

De eerste Clasico wordt in Madrid gespeeld op de zeventiende speeldag, net voor de winterstop en midden in de week. De terugwedstrijd in Catalonië vindt op 6 mei plaats, tijdens de voorlaatste speeldag.

Atletico Madrid, uitdager van de grote twee, start het seizoen met een uitmatch bij promovendus Gijon.