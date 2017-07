Antwerp haalt ex-Standarddoelman Vedran Runje in huis als keeperstrainer

De doelmannen van Royal Antwerp FC worden komend seizoen niet meer getraind door Jerry Vanacker. De Great Old haalde namelijk Vedran Runje in huis als keeperstrainer.

De Kroatische ex-doelman ondertekende een contract voor twee seizoenen in de Scheldestad en wordt er dus deel van de staf van coach Laszlo Bölöni. Ondertussen wordt ex-keeperstrainer Jerry Vanacker videoanalist voor Antwerp.

Runje speelde tijdens drie momenten in zijn carrière voor Standard. Hij kwam in 1998 over van Hajduk Split en stond drie seizoenen in doel in Luik alvorens naar Marseille te trekken. De Franse club leende hem in 2004 voor één seizoen uit aan Standard, dat hem nadien weer overnam. Runje bleef dan nog twee seizoenen onder de lat staan bij de Rouches, alvorens in 2006 te vertrekken naar Besiktas. In 2011 stopte hij na een periode bij Lens.