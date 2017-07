Franse verdediger tekent tot 2023 bij Chelsea, speelt volgende seizoen wel bij Stoke

Kurt Zouma (22) heeft zijn contract bij Chelsea met zes jaar verlengd. De Blues lenen de Franse centrale verdediger komend seizoen uit aan Stoke City, zo is vrijdag bekendgemaakt.

Zouma ruilde begin 2014 Saint-Etienne voor Chelsea. Hij deed het seizoen op huurbasis toen uit bij de Franse club.

De voorbije drie seizoenen droeg de Fransman het Chelsea-shirt in 71 wedstrijden (4 goals). Door een zware knieblessure in februari 2016 was de tweevoudige international wel negen maanden buiten strijd.

Bij Stoke City, de club van winger Thibaud Verlinden en spits Julien Ngoy, moet Zouma vooral nog meer speelritme opdoen. “Hij krijgt nu de kans om regelmatig in de Premier League te spelen. We zullen zijn progressie bij Stoke van dichtbij opvolgen”, aldus de technisch directeur van Chelsea Michael Emenalo.