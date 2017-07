Dieselgate breidt nog uit: merken maakten onderling afspraken

Het dieselschandaal blijft uitbreiden. Het Duitse tijdschrift Der Spiegel bracht aan het licht dat autoproducenten van dieselwagens onderling afspraken maakten over technieken en prijzen.

Volgens Der Spiegel zou er al sinds 1990 een geheime werkgroep zijn met 200 werknemers van verschillende grote automerken. Het zou gaan om Volkswagen, BMW en Mercedes. Zij zouden in het grootse geheim geregeld bijeenkomen.

Op die bijeenkomsten zouden vooral technologische ingrepen worden besproken. Onder ander de manier waarop ze de controles op de uitstoot van schadelijke gassen kunnen omzeilen. Ter herinnering: de manipulatie van het verbrandingsgedrag van de dieselmotoren lag aan de basis van het Volkswagen-schandaal dat in 2015 uitbrak.

AdBlue-afspraken

Een vast lid van die geheime “afsprakencommissie” zou aan Der Spiegel hebben verteld hoe de verschillende automerken onderlinge afspraken hebben gemaakt over de AdBlue-techniek. AdBlue is een waterachtige oplossing die wordt gebruikt om tot 85 procent van de NOx-uitstoot (stikstofoxiden) om te vormen tot water en stikstof. Dat gebeurt door middel van toevoeging van onder andere ureum. Daarbij is afgesproken dat ze allemaal dezelfde ureum-tank zouden gebruiken. Dat was maar een van de manieren waardoor met onderlinge afspraken de concurrentie wordt uitgeschakeld.

Kelderende beurzen

Als gevolg van het nieuwe schandaal krijgen de Europese auto-aandelen vandaag felle klappen. In Frankfurt staat de DAX op een verlies van 1,5 procent. In Parijs zakt de Cac 40 bijna 1,8 procent. De Brusselse Bel 20 houdt het op een verlies van 0,72 procent.