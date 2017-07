Juventus bijna rond met nieuwe spits Bernardeschi van Fiorentina

Italiaans kampioen Juventus lijkt met Federico Bernarderschi een nieuwe spits gevonden te hebben. De 23-jarige Italiaan komt over van Fiorentina voor 40 miljoen euro en tekent een contract tot 2022.

Verschillende Italiaanse bronnen melden dat Juventus en Fiorentina een akkoord hebben gevonden over spits Federico Bernardeschi. De Oude Dame probeerde de spits al de hele zomer lang binnen te halen, maar de onderhandelingen verliepen niet vlot. Maar door het afspringen van de transfer van Patrik Schick, schreven we gisteren al dat een deal dichtbij was.

Gisteren verliet Bernardeschi het trainingskamp van Fiorentina, naar verluidt omwille van buikgriep. Maar volgens verschillende media was dat een teken dat een deal dichtbij was.

De 23-jarige aanvaller zou 40 miljoen euro kosten, plus nog eens 10 procent van een mogelijke doorverkoop. De spits had zelf al een akkoord met Juventus over een contract tot 2022 met een jaarsalaris van 4 miljoen euro. Bernardeschi moet wel de medische controle ondergaan.