Doodsbange vrouw vreest het ergste op horrorvlucht vanuit Ibiza en stuurt haar man nog 'afscheidsberichtje'

Doodsbang was Nikola Tye toen ze op een vlucht van luchtvaartmaatschappij Jet2 richting Leeds zat. Toen de piloot na een halfuur meedeelde dat hij een noodlanding moest maken in Barcelona, kreeg de 39-jarige dame uit het Britse Worksop de daver op het lijf. Terwijl het toestel bijzonder snel naar beneden ging, stuurde ze nog snel “ik hou van je” naar haar echtgenoot.

Het werd gelukkig niet haar laatste sms’je richting haar man. Het vliegtuig dat vanuit Ibiza vertrok, kon uiteindelijk veilig landen op de luchthaven van Barcelona. De hel barstte echter los toen het toestel snel hoogte verloor en in zee leek neer te storten. “Mijn twee kinderen en mijn man waren op dat moment niet bij me”, vertelde Tye achteraf. “Het enige wat ik toen dacht, was dat ik hen nooit meer zou terugzien.” Toen het vliegtuig zich erg laag bevond, besliste ze om nog snel een ‘afscheidsberichtje’ te sturen.

“De situatie was afschuwelijk toen we geland waren”, vervolgde de vrouw. “Toen we nog in de lucht hingen, raakte mijn brein in shock. Maar eens we terug op de grond waren, begon iedereen te huilen. Zo was er een vrouw op de eerste rij die ontroostbaar was.”

“Klein technisch probleem”

De Britse maakte ook nog een korte video in het vliegtuig. De beelden laten een gespannen sfeer zien in het toestel terwijl de al mondmaskers naar beneden hingen. Behalve bij de John Hatfield. “Ik had enkele seconden nodig om te beseffen wat er aan de hand was”, vertelde de man. “Alle mondmaskers kwamen naar beneden, behalve die van mij. Vanaf dat moment begon mijn vriendin te huilen. Ik probeerde het vliegtuigpersoneel nog te bereiken, maar ook zij zaten al neer terwijl ze hun maskers aanhadden.” Na wat moeite kon Hatfield op eigen krachten ervoor zorgen dat het mondmasker toch naar beneden kwam.

Jet2 reageerde intussen op het incident. Volgens de luchtvaartmaatschappij ging het om “een klein technisch probleem”. Vier uur na de noodlanding konden de in totaal 180 passagiers met een ander toestel hun reis naar Leeds voortzetten, al waren velen te geschokt om nog aan boord te gaan.