Zoon van Syrische president doet mee aan Wiskunde Olympiade in Rio

De Wiskunde Olympiade in Rio de Janeiro heeft dit jaar met Hafiz al-Assad een opvallende deelnemer. De 15-jarige zoon van de Syrische president vergeleek in een interview naar aanleiding van zijn deelname Rio met Damascus. “Het grootste deel van de stad is veilig, maar bepaalde gebieden niet”.

Hij zei ook te hopen dat de oorlog in Syrië snel over zal zijn. “Dit is een oorlog tegen de mensen. De bevolking en de regering zijn verenigd tegen de indringers”, zei hij aan de Braziliaanse krant O Globo.

Verder benadrukte hij ook “een heel gewone jongen” te zijn. Hij was niet de beste van zijn team, maar plaatste zich wel via de normale procedure voor de Wiskunde Olympiade.

In Brazilië leven duizenden Syriërs die gevlucht zijn voor de oorlog.