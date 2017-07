Jongen (9) struikelt tijdens verstoppertje en doet zo ongelofelijke ontdekking

Amper negen jaar was Jude Sparks toen hij de vondst van zijn leven deed. Tijdens een spelletje verstoppertje met zijn jongere broers in de Amerikaanse stad Las Cruces, struikelde de jongen over een onbekend voorwerp. Na wat hulp van een professor werd duidelijk welke ongelofelijke vondst Jude deed: hij viel over een fossiel dat maar liefst een miljoen jaar oud was.

Het jongetje had in november vorig jaar meteen door dat hij iets speciaals had gevonden. Volgens hijzelf leek het op een enorme kaak, terwijl zijn broertje Hunter dacht dat het toebehoorde aan de schedel van een koe. Hun ouders daarentegen dachten aan overblijfselen van een olifant. Hun fascinatie leidde ertoe dat ze een foto namen van de vondst en op onderzoek gingen.

Toen ze een mail stuurden naar biologieprofessor Peter Houde, kregen ze duidelijkheid. Hij herkende onmiddellijk dat het ging om een fossiel van de uitgestorven Stegomastodon, een krachtigere versie van een gewone olifant. Jude was net voor de ontdekking over een van de slagtanden van het dier gevallen.

De Stegomastodon

“Het is erg ongewoon om zoiets te vinden”, verklaarde Houde. Normaal gezien vergaan zulke overblijfselen al snel eens het wordt blootgesteld aan de lucht. Doordat de grond was weggespoeld door de zware regenval en het gezin niet lang daarna de site bezocht, konden ze toevallig het fossiel terugvinden.

Geen dinosaurus

Een dag na de ontdekking van Jude kwam Houde zelf eens met het gezin kijken naar het fossiel. Ze besloten meteen om het opnieuw te begraven. Zo konden ze in alle rust een team samenstellen om het uiteindelijk in mei op te graven. Volgens de professor leefde het dier op zijn minst 1,2 miljoen jaar geleden op onze planeet. De ontdekking van een dinosaurus is het echter niet, aangezien de kans bestaat dat zelfs mensen nog jaagden op het dier in kwestie.

Niettemin heeft Jude door de vondst zijn fascinatie voor dinosaurussen en fossielen teruggevonden. “We zijn hem en zijn familie erg dankbaar dat ze ons gecontacteerd hebben”, klinkt het nog bij de professor. “Indien ze dat niet hadden gedaan, bestond de kans dat dit exemplaar helemaal vernietigd werd.”