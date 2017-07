Te koop: een jungle, midden tussen de rijhuizen

In het Nederlandse Roosendaal, net over de grens met Antwerpen, staat een erg bijzonder huis te koop. Freddy Schoonen (49) verkoopt er zijn 'junglehuis', dat een hit werd op sociale media.

Het 'junglehuis' van Freddy valt niet alleen aan de buitenkant een beetje uit de toon tussen de andere rijhuizen in de straat. Ook binnen is Freddy consequent in zijn thema: er liggen dierenhuiden op de vloer, boomstronken in de woonkamer en alle muren zijn bezet met kleine steentjes. Die steentjes heeft Freddy allemaal zelf aangebracht. "Ik heb er een heel snelle manier voor gevonden", vertelt hij aan de Nederlandse website Linda. "Hoe die manier in z’n werk gaat vertel ik niet in de media, want straks gaat iedereen het doen.”

Foto:Funda.nl

Foto:Funda.nl

Maar ondanks de vele uren werk die hij er in stak, verkoopt Freddy nu toch zijn huis omdat hij groter wil gaan wonen. Op de immowebsite Funda en de website van makelaar Bob Van Dijk is het huis met de 'bijzondere afwerking' alvast een hit. "Ik heb zoveel reacties gehad. Veel meer dan ik verwacht had. En het zijn allemaal positieve reacties. Bijna iedereen vindt het mooi”, zegt Freddy aan de Nederlandse krant BN De Stem. Naar eigen zeggen wil hij ook in zijn nieuwe huis weer met een jungle thema gaan werken. Daar heeft hij immers nog meer plaats voor zijn palmbomen.

Foto:Funda.nl

Volgens makelaar Bob Van Dijk heeft de aandacht voor Freddy's huis al een aantal kandidaat-kopers opgeleverd, al geeft hij wel toe dat de zeer specifieke afwerking de prijs wat naar beneden heeft gehaald. "De gemiddelde huizenkoper wil aan zo'n woning wel wat aanpassen, dus daar hebben we rekening mee gehouden in de vraagprijs", zegt hij. De vraagprijs is 217.500 euro, geïnteresseerden kunnen terecht op de website van de makelaar of op Funda.nl.

Foto:Funda.nl

Foto:Funda.nl

Foto:Funda.nl

Foto:Funda.nl

Foto:Funda.nl