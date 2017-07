Woordvoerder Trump neemt ontslag

Sean Spicer, de woordvoerder van Donald Trump, heeft vanochtend zijn ontslag aangeboden bij de president. Hij zou het niet eens zijn geweest met het besluit om de New Yorkse financieel expert Anthony Scaramucci aan te duiden als communicatiedirecteur.

Sean Spicer (45) is een paar keer ferm uit de bocht gegaan als presidentieel woordvoerder. Zijn ergste uitschuiver was in april dit jaar. Toen vergeleek hij de Syrische president Bashar al-Assad met Hitler. Spicer zei toen dat “zelfs een verachtelijke figuur als Hitler nooit zo diep gezonken is om chemische wapens in te zetten.” Daarbij vergat Spicer dat Hitler 6 miljoen Joden had vergast.

Alternatieve waarheid

Maar het ging eigenlijk al van meet af aan fout met die Sean Spicer. Op zijn allereerste ontmoeting met de pers kreeg hij vragen over de lage publieksopkomst voor de inauguratie van Donald Trump. Spicer zei dat de pers het verkeerd voor had. “Dit was de grootste publieksopkomst ooit”, zei hij.

Geconfronteerd met de tv-beelden die vele legen plekken op het plein voor het Capitool in Washington toonden, zei Spicer dat de journalisten vergaten er de miljoenen tv-kijkers bij te tellen. Dat was de “alternatieve waarheid”. Een begrip dat voor altijd dienstbaar is als alternatief voor “leugen”.

Brits staatshoofd

Meteen na haar aanstelling als nieuwe eerste minister van Groot-Brittannië, trok Theresa May naar Washington voor een ontmoeting met president Donald Trump. Sean Spicer zei toen dat Trump “ernaar uitkeek het Britse staatshoofd te ontmoeten.” Dat was fout: in Groot-Brittannië is de koningin het staatshoofd.

In januari was Spicer niet meteen geneigd de nieuwe werkloosheidscijfers mee te delen. Hij zei dat er verschillende versies van die werkloosheidscijfers waren en dat de president niet zo gefocust is op tabellen. “De president wil vooral weten of de mensen het beter doen.” Vreemde omweg om niet te zeggen dat de werkloosheidsgraad 4,7 procent was.