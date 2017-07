ANALYSE. Arabieren en de Tour: nog geen liefde op het eerste gezicht

De avond voor het slotweekend maken de meeste Tour-ploegen de balans op. Voor 12 van de 18 teams uit de World Tour oogt die positief. Zij hebben minstens één ritzege of trui beet. Voor Movistar, BMC, UAE Emirates, Katusha-Alpecin, Lotto-Soudal en Bahrein-Merida is de oogst bijzonder karig. Vooral de Arabieren hadden hun eerste Ronde van Frankrijk allicht anders voorgesteld. Meer dan een rol in de schaduw zat er niet in.