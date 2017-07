Politie zet verloren gelopen jongetje op schouder

Toen twee politieagenten van de zone Bredene/De Haan een verloren gelopen Duits jongetjes op het strand aantroffen, bedachten ze een opmerkelijke manier om het jongetje tot rust te brengen: ze zetten het jongetje op hun schouders en liepen ze de kustlijn mee af.

Toen de politie van Bredene/De Haan deze week een oproep kreeg voor een verloren gelopen Duits jongetje trokken ze meteen op zoektocht langs het strand. Een koppel agenten van de interventieploeg vond het jongetje bij een koppel, dat het knaapje had zien rondwaren. Het jongetje kon alleen zijn naam zeggen maar wist niet meer waar zijn grootouders waren. Het jongetje was helemaal overstuur. Om het te kalmeren zette een politieman het jongetje op zijn schouder. Een half uurtje later was het herenigd met zijn grootouders.