Vierhonderd Belgische fans op open training van Red Flames

Daags na hun historische 2-0 overwinning tegen Noorwegen op het EK vrouwenvoetbal hebben de Red Flames vrijdag in het Nederlandse Rijen een open training afgewerkt voor vierhonderd Belgische fans.

Het Belgische vrouwenvoetbal beleeft momenteel nooit eerder geziene hoogdagen. Donderdag zaten er al 6.200 Belgische fans in het Rat Verleghstadion in Breda, de open training lokte een dag later op de Belgische nationale feestdag 400 fans naar Nederland. De elf speelsters die donderdag aan de aftrap waren verschenen kwamen met de fiets van het hotel in Gilze naar het oefenveld in Rijen gereden. Na de training namen de Flames uitgebreid de tijd voor selfies met de fans en werden er handtekeningen uitgedeeld.

Dankzij de zege van donderdag tegen Noorwegen ligt alles in Groep A weer open en hebben de Belgische voetbalvrouwen van bondscoach Ives Serneels hun lot in eigen handen. Bij winst maandag tegen Nederland in een uitverkocht Koning Willem II-stadion in Tilburg zijn ze immers zeker van een stek in de kwartfinales. Bij een gelijkspel of een nederlaag zijn ze afhankelijk van het resultaat in het Scandinavisch duel tussen Denemarken en Noorwegen. Met zes punten gaat Nederland momenteel aan kop, België en Denemarken volgen met drie punten, Noorwegen staat op nul.

Foto: BELGA

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA