OEFENMATCHEN. Club Brugge onderuit op Brugse Metten na wereldgoal Bilbao

Voor het eerst sinds 2014 werden er nog eens Brugse Metten gehouden - een galawedstrijd tegen een mooie buitenlandse naam waarbij Club nog een laatste krachtmeting ondergaat voor het aan de officiële wedstrijden begint. Tegenstander was Athletic Bilbao, dat met 0-2 won na een wereldgoal en een omgezette penalty. In een andere oefenmatch won KV Mechelen met 3-1 van Moeskroen.

Club speelde tegen Bilbao zonder een rist vaste selectiespelers - Izquierdo, Engels, Wesley, Cools en Rotariu zaten allen in de tribune, Vanaken op de bank. Het bewijs dat er woensdag tegen Basaksehir een levensbelangrijke pot volgt. Leko startte met een 3-4-3 opstelling waarbij Mechele de grootste verrassing was.

Ook nieuwkomers Nakamba en Dennis mochten starten. Athletic Bilbao was niet met een groepje sukkelaars op het vliegtuig gestapt, want met Aduriz, Munain en Extebarria telden de Basken tonnen ervaring. De wedstrijd ging tijdens de eerste helft aanvankelijk goed op en neer, en eigenlijk had Club altijd op voorsprong moeten staan nadat Dennis alleen voor Herrerin miste. Het was Bilbao dat vijf minuten voor rust op voorsprong kwam na een ware wereldgoal. Aduriz gaf een perfecte cross vanop links naar Garcia, die in één tijd binnen vlamde in de zestien. Prachtig, maar de Brugse verdediging stond collectief te dutten. Niet voor het eerst tijdens deze voorbereiding, trouwens. Na die misser van Dennis was Club voor de rust minstens de evenknie van de Spanjaarden, maar buiten af en toe een prikje leverde dat geen concreet gevaar op.

Foto: Photo News

Tijdens de rust moest Poulain vervangen worden met een probleempje aan de rust, Timmy Simons mocht op die manier opdraven. Ook werd er zowaar van scheidsrechter gewisseld: Laforge ging eruit voor Van Driessche. Brugge nam opnieuw het meeste initiatief en kon eens uithalen met een schotje van Refaelov, maar het was opnieuw Bilbao dat scoorde. Palacios haakte Munain in de zestien, Garcia mocht de strafschop omzetten: 0-2.

Foto: EPA

Diezelfde Garcia liet zich twintig minuten voor tijd negatief opmerken toen hij zwaar doorging op de enkel van Nakamba. De tweevoudige doelpuntenmaker mocht meteen gaan douchen en ging daarbij het publiek wat provoceren. Ook daarna dachten enkele Basken niet meer aan voetballen. Tegen tien ging Club nadrukkelijk op zoek naar een aansluitingstreffer, maar dat lukte niet. Denswil trof wel nog met een kopbal de paal, de schoten van Vormer en Perbet werden onschadelijk gemaakt door doelman Herrerin en een Baskische verdediger. Club kon zo voor de vierde oefenwedstrijd op rij niet winnen en ging met ietwat overdreven cijfers onderuit tegen het Spaanse Athletic.

KV Mechelen - Moeskroen: 3-1

KV Mechelen speelde met dezelfde elf als tegen Westerlo. Bij Moeskroen ontbraken Arslanagic en Bailly. De eerste kans van de partij was er een voor Matthys, nadat Drazic de bal had ontfutseld. Godeau redde van de lijn. Toen Croizet met een listig hakje Rits bereikte, was de openingstreffer een feit. De match verliep gelijkopgaand en na een voorzet van ex-Mechelaar Huyghebaert kon Bolingi de gelijkmaker voorbij Coosemans koppen. Malinwa reageerde met een vrije trap van Matthys. Cocalic kopte Malinwa opnieuw op voorsprong. Moeskroen voetbalde bijwijlen vlot en na een mooie combinatie schoot Koc de 2-2 op Coosemans. Toen Butez pijnlijk blunderde op een schot van Claes was de wedstrijd gespeeld.

KV Mechelen: Coosemans; Vitas, De Witte (76’ Cobbaut), Cocalic; Rherras (62’ Zeroual), Filipovic, Rits (62’ Jubitana), Claes; Croizet (62’ Ninis), Drazic (76’ Bande), Matthys.

Moeskroen: Butez; Vojdova, Mezague (75’ Nzeza), Godeau, Huyghebaert; Mohamed (79’ Dione), Nkaka (59’ Aidara), Govea (72’ Boya), Olinga (46’ Koc); Bolingi (46’ Mbombo), Amallah (84’ Spahiu).

Doelpunten: 28’ Rits (Croizet) 1-0, 38’ Bolingi (Huyghebaert) 1-1, 44’ Cocalic (Matthys) 2-1, 71’ Claes (geen assist) 3-1.

Gele kaarten: 53’ Mbombo.