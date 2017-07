De Grote Beer van het vijfde jaar in het Sint-Guidoinstituut in Anderlecht heeft het gemaakt. Zeven jaar nadat de ‘School van Lukaku’ briljante televisie werd, is Romelu Lukaku waar hij wilde zijn: aan de absolute top bij Manchester United. Hij is 85 miljoen euro waard. En zijn medestudenten? Wat doen zijn vrienden van toen nu? Het Leven is zijn Gang gegaan, met vallen, opstaan en weer doorgaan.