Speurders vallen binnen in Kempens bedrijf en treffen insecticiden in eieren aan

Ravels - Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) onderzoekt stalen die donderdag werden genomen bij Poultry-Vision in Weelde, een firma die reinigingsmiddelen levert aan pluimveebedrijven. Er wordt vermoed dat het bedrijf toxische producten met zijn stalreinigingsmiddelen vermengde en dat die stoffen in de voedselketen terecht zijn gekomen. Zaakvoerder Patrick R. (46) werd opgepakt voor verhoor.

“Het FAVV trekt geen producten terug uit de voedselketen”, zegt een woordvoerster, die inhoudelijk niet op het dossier wil ingaan. Het FAVV vindt het dus nog niet nodig om eieren of kippen uit de rekken te halen. Al een tijd geleden ontdekte het FAVV bij controles in kippen en eieren restanten van giftige stoffen, waaronder Fipronil, dat onder meer gebruikt wordt tegen vlooien en teken bij huisdieren. Fipronil wordt door het Amerikaanse agentschap EPA – voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu – geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend.

Reinigingsmiddelen

Het FAVV stelde bij zeker tien verontreinigde bedrijven vast dat zij reinigingsmiddelen voor hun stallen kochten bij Poultry-Vision. De federale politie startte een onderzoek, want gezien de enorme aantallen in de eierproductie – sommige bedrijven verwerken tot 3 miljoen stuks per week – rijst de vraag of en in welke mate voedingsmiddelen besmet zijn door de producten van Poultry-Vision, dat ook in Nederland levert. De onderzoeksrechter liet een huiszoeking doen.

Die vond donderdagochtend plaats bij Poultry-Vision aan de Veldstraat in Weelde Specialisten van het FAVV doorzochten de stallen en de woning van Patrick R. Ze namen stalen mee van verschillende chemische producten en ook de boekhouding van het bedrijf, om zo uit te klaren waar de met insecticiden aangelengde reinigingsmiddelen de afgelopen maanden overal werden geleverd. Tijdens de huiszoeking hadden de speurders vooral belangstelling voor een loods op het bedrijfsterrein. Ze onderzoeken of de toxische producten uit China komen.

“Niks mee te maken”

Zaakvoerder Patrick R. werd donderdag gearresteerd en in de loop van de avond voor de onderzoeksrechter geleid. Het was gisteravond nog niet duidelijk of R. aangehouden bleef of werd vrijgelaten onder voorwaarden. De man ontkent elke betrokkenheid bij een zwendel.

De Antwerpse onderzoeksrechter die de zaak beheert, wil weten waarom normale schoonmaakproducten werden aangelengd met insecticiden. Om het volume te vergroten en op die manier meer winst te maken? Het onderzoek zal nagaan of het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeerde. De zaakvoerder heeft alleszins geen strafrechtelijk verleden. Feit is dat de landbouwbedrijven die van Poultry-Vison middelen aankochten dat te goeder trouw deden.