Van Brussel tot het zuiden van Portugal: De Gendt was niet alleen in de Tour de koning van de ontsnapping...

In elf van de negentien Tourritten reed Thomas De Gendt mee in de aanval. Het is echter niet zeker dat hij de Superstrijdlust wint (al heeft u daar ook iets over te zeggen!), maar dat De Gendt er serieus mee bezig is, bewijzen deze cijfers. De Gendt houdt sinds begin dit jaar elke kilometer in de aanval bij op zijn iPhone, en dat leidt tot een indrukwekkend cijfer. Maar liefst 2210 kilometer reed De Gendt in 2017 voorop, zo berekende de Semmerzakenaar...

Zijn exploten begon hij dit jaar in de Tour Down Under, waar hij in de derde rit 130 kilometer in de aanval reed. Daarna volgden ook aanvallen in Parijs-Nice, de ronde van Catalonië, Romandië, de Dauphiné en uiteraard de Tour de France. Alles samen voor zo’n 2210 kilometer, of de afstand van Brussel tot het uiterste zuiden van Portugal.

Al blijft De Gendt zijn nuchtere zelve op Twitter. “Het kan zijn dat er een foutenmarge in zit. Ik start met tellen van het moment dat ik aanval tot het moment dat ik gegrepen word of aankom.”

Superstrijdlust?

Het is dus nog niet zeker dat Thomas De Gendt zondag op het podium in Parijs mag met de prijs van de Superstrijdlust, de prijs voor de meest aanvallende renner in deze Tour De France. Die prijs wordt bepaald door een zeskoppige jury, maar de zevende stem, die komt van de kijkers zelf. Zaterdagmorgen komt er op Twitter een lijst met alle kanshebbers, de winnaar van de poll op de officiële Twitteraccount van de Tour de France (@LeTour) of de Prix Antargaz de la Combativité (@PrixAntargaz) krijgt één stem in de uiteindelijke uitslag...