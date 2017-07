Charleroi: Topploegen vuur aan schenen leggen

Wees maar zeker dat ze in Charleroi blij zijn met de negende plaats in onze voorspelling. Niet omdat ze er uitermate tevreden mee zijn, maar omdat er – volgens hen – toch wat onderschatting in zit. De voorbije drie seizoenen eindigden de Carolo's twee keer in Play-off 1, en het jaar dat ze Play-off 1 misten, speelden ze barragematchen voor Europees voetbal tegen Genk en bleken ze telkens stabieler dan enkele topploegen.