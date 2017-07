Antwerp: Nog veel werk aan de winkel

Dertien jaar. Zo lang heeft Antwerp moeten wachten om eindelijk terug te keren in eerste klasse. En het chauvinisme van de Antwerpenaars, het eergevoel van de supporters en de ambities van investeerder Paul Gheysens indachtig zal het in het eerste seizoen geen genoegen nemen met een lange degradatiestrijd. Maar is dat realistisch? Met de ploeg die er vandaag staat, zal er wekelijks hard geknokt moeten worden om de puntjes binnen te rijven.