Zo wordt in de tijdrit gestreden: Uran zonder binnenbanden, Froome zonder aerodynamisch pak

Chris Froome zal vandaag in de tijdrit geen beroep kunnen doen op het speciale tijdritpak waarmee Team Sky de wenkbrauwen deed fronsen in Düsseldorf. Op de mouwen en schouders van die tijdritpakken waren stroken met aerodynamische bolletjes aangebracht, wat een flinke tijdswinst zou opleveren. Maar die tijdritpakken worden gemaakt door Castelli en als leider in het klassement moet Froome de gele trui van Toursponsor Le Coq Sportif dragen. Uitdager Rigoberto Uran doet het zonder binnenbanden.

Froome lijkt er geen bezwaren tegen de hebben. “Ik heb die officiële gele trui bij elke Tourzege al gedragen in de tijdrit en dat is nog nooit een probleem geweest. Op het einde van zo’n Ronde van Frankrijk gaat het toch vooral over de benen.”

Uitdager Rigoberto Uran, die 29 seconden moet goedmaken op de Brit, zal met zijn Cannondale-fiets rijden met wielen zonder binnenband, zogenaamde tubeless tires. Volgens manager Jonathan Vaughters kan je er beter bochten mee nemen en is de band ook lichter.