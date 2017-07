De Tour volgens Armstrong: “Had Froome in een tutu gereden, had hij nog dezelfde tijd”

Lance Armstrong (45) was niet in de Tour, maar vanuit een camper in Texas becommentarieerde The Boss alles wat de voorbije drie weken gebeurde. Hieronder een best of van zijn podcast Stages, met de voetnoot dat dit geen reden is om niet alle 21 afleveringen integraal te beluisteren. “Sagan uit de Tour? Dat maakt me kwaad. F***ed up!”

Alle nieuws uit de Tour de France 2017 op Sportwereld.be!

Bekijk hier de tussenstand in alle klassementen

Ontdek hier alle etappes

Bekijk alle podcasts van Lance Armstrong uit de voorbije Tour!

Rit 1: FdJ klaagt over tijdritpakken Team Sky

“FdJ wordt geleid door Marc Madiot, één van de grootste zageventen ter wereld. Hij doet weinig meer dan Froome en Team Sky beschuldigen van bedrog. Kijk: de regel zegt dat je geen aerodynamische delen mag toevoegen aan het pak. Ik herinner me van in mijn tijd wat ze daarmee bedoelen: renners droegen toen een camelback op hun rug om een vin te vormen. Maar dit is anders. Had Froome de tijdrit in een tutu gereden, hij had precies dezelfde tijd gehaald.”

Rit 4: Sagan wordt uit de Tour gezet

“Philippe Mariën heeft die beslissing genomen. Hij is het hoofd van de jury. Ik ben het oneens met hem. Totaal oneens. Ik ben er zelfs kwaad over. Dit is f***ed up. Ik heb ge-sms’t met George Hincapie. Hij vond het dirty van Sagan. Maar het is niet de elleboog die de val heeft veroorzaakt. Cavendish was al aan het vallen. Gelukkig is Sagan een vrije geest. Die denkt waarschijnlijk: Jullie gooien mij eruit? Dan ga ik wel twee weken op het strand liggen.”

Rit 8: Démare haalt net de tijdslimiet in Station des Rousses

“Démare zijn arm moet vandaag 15 centimeter langer zijn geworden. Ik bedoel: hij moet aan de auto hebben gehangen. Bidon collé. In de Giro hadden we dat vaak met Cipollini. Halverwege werd hij gelost, om dan één van de snelste tien klimtijden neer te zetten op de slotklim. Wij vroegen dan: Euh Cipo, gelost en dan de snelste op de Mortirolo, hoe kan dat? En dan zei hij: Ik voelde me plots weer goed.”

Rit 9: Aru valt aan na mechanische pech Froome

“Het is bijzonder om te zien hoe de perceptie is veranderd. Nu zeggen alle Tour-volgers: Natuurlijk moet je aanvallen op zo’n moment. Het is saai als renners denken dat ze gentlemen moeten zijn. Maar wegrijden van onder de oksel van iemand die zijn hand omhoog steekt? Ik zou het niet gedaan hebben.”

Rit 10: Bouhanni slaat Bauer in rit naar Bergerac

“Lefevere noemde die boete van 200 Zwitserse frank een grap. Hij vond dat het 10.000 euro had moeten zijn. Ik ben akkoord. Sagan naar huis en Bouhanni een boete? Die inconsistentie is stupid. Maak de regel toch simpel: handen van het stuur in een sprint? Je gaat naar huis . Het is ook niet dat die Bouhanni een koorknaap is. Johan (Bruyneel, nvdr.) zou hem een kwakker noemen. Als er in een sprint een kwakker in je buurt komt, maak dan dat je weg bent.”

Rustdag: Sky-manager Dave Brailsford heeft het aan de stok met een journalist

“Dave, ik heb deze film al gezien. Ik ken het einde al: het is niet goed. Het kadert in alles wat gebeurd is in 2012, toen mijn verhaal bekend raakte. Brailsford heeft drie dingen gedaan: hij kondigde een no needle policy af. Hij heeft daarna al zijn personeel ontslagen met een dopingverleden en hij heeft David Walsh aangenomen als embedded journalist. Elk van die drie dingen is als een boemerang in zijn gezicht beland. De enige regel die Wiggins met zijn Kenacort-behandeling heeft gebroken is de interne no needle-regel. David Walsh is ondertussen Brailsfords grootste criticaster geworden. En als je in de Tour de France iedereen uit de karavaan gooit die een dopingverleden heeft, rijden er morgen nog drie auto’s mee.”

Rit 14: Aru verliest de gele trui

“Aru heeft geen ploeg. En dan die jonge Deen van Astana… Hoe heet hij ook alweer (Michael Valgren, nvdr.)? Die krijgt voor de camera te horen dat zijn kopman het geel kwijt is. Hij antwoordt: Ha, mooi. Hu, what ? Ik krijg net een tweet. Een foto van Borat naast die van Aru. Twee druppels water zijn dat. Hoe Astana daar als Kazachse ploeg nog niks mee heeft gedaan. Crazy. Ze moeten Aru verplichten om een snor te laten staan. Dan is hij helemaal Borat.”

Rit 18: Ook in de laatste bergrit bedreigt niemand Froome

Veel mensen zullen dit een saaie Tour noemen. Ik misschien ook wel. Mocht ik het voor het zeggen hebben – en dat heb ik niet – dan zou ik beginnen met de helmen af te doen op een slotklim met aankomst boven. Wij deden dat tot 2003. Waarom? Omdat Pantani niet half zo magisch was geweest als zijn karakterkop onder een helm had gezeten. Ik wil de gezichten van de renners leren kennen. Zijn ze kaal? Hebben ze een paardenstaart? Dat wil ik weten, dude.”