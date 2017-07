Zon, nieuwe podia, Linkin Park en de koning op eerste festivaldag van Tomorrowland

Het Tomorrowland-thema van dit jaar is Amicorum Spectaculum. En spektakel was er zeker. Zo verzorgden een honderdtal artiesten en acrobaten, verspreid over het hele terrein, rond 17.00 uur een openingsshow in dat thema.

BEKIJK OOK. Zo spectaculair ziet het hoofdpodium van de dertiende editie van Tomorrowland eruit

Op het festivalterrein weerklonk vrijdag af en toe een nummer van Linkin Park, als eerbetoon aan de donderdag overleden frontman van de rockgroep, Chester Bennington.

Hydrateren en zonnecrème

De felle zon zorgde voor heel wat dorst, maar de organisatie moest niet ingrijpen. “We hebben een weerman ter plaatse en op borden raden we de mensen aan om goed te hydrateren en zich in te smeren met zonnecrème. Dit is perfect festivalweer”, besluit de organisatie.

LEES OOK. Dansen tussen de bomen, in een mini-Sportpaleis of tussen gigantische insecten