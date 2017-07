Tien jaar geleden won hij als laatste Belg op de Champs-Elysées: “Toen ik uit de bus stapte, wist ik al dat ik zou winnen”

Langer duurde de Belgische droogte nooit. Als het morgen weer niet lukt, zal het straks tien jaar geleden zijn dat een landgenoot won op de Champs-Elysées. Alleen al daarom willen we ze niet vergeten. De Belgen die het wel deden maar in de marge van de wielergeschiedenis dreigen te verdwijnen. Pol Verschuere in 1980, Rudy Matthijs in 1985, en vooral die laatste, in 2008: Gert Steegmans. “Toen ik ’s ochtends uit de bus stapte, wist ik al dat ik zou winnen. ”