Vanavond openen Anderlecht en Zulte Waregem het nieuwe voetbalseizoen

Vanavond start het nieuwe voetbalseizoen écht. Nou ja, de Supercup is niet meer dan een veredelde oefenmatch, maar het is voor de landskampioen, boordevol vertrouwen, een uitgelezen kans om te bewijzen waarom paars-wit uitgesproken titelfavoriet is. “Als Zulte Waregem mee wil, kan het leuk worden”, bevestigt Weiler.

We zijn nog niet eens eind juli, sommige internationals hebben nog geen drie weken voorbereiding achter de rug en de helft van het land is nog met of moet nog op congé, maar we gaan dus toch weer écht voetballen. Hoera, we hebben het wel gehad, al die oefenpartijtjes tegen Taxandria en co.

Traditiegetrouw is de Supercup nu al voor de 39ste keer de grote ouverture van het seizoen. Dit jaar hangt er een historische primeur aan vast: de intrede van de videoref in het Belgische voetbal. Maar dat het om een heuse prijs gaat en dat op Wikipedia onder de naam René Weiler naast ‘Kampioen in 2013 en 2017’ ook nog ‘Supercup in 2017’ kan komen, interesseert de coach van Anderlecht niet. “Ik betaal je een etentje als je mij ooit betrapt wanneer ik zeg: Ik won in België de Supercup! Terwijl ik wel durf zeggen: Ik werd in België lands­kampioen! Voor mij is het een ‘exclu­sieve’ oefenmatch, niks meer en niks ­minder. En ik wil gewoon elke match winnen. Het is vooral interessant om te weten waar we staan met het oog op de start van de competitie. Of we beter zijn dan vorig seizoen kan ik je nog niet zeggen. Wel dat we vandaag verder staan.”

Nieuwe machine gekocht

Ook dat Anderlecht misschien kan verder surfen op zijn kampioenenflow, maakt Weiler niet uit. “Net zomin als men na verlies zal zeggen: Zie je wel, ze kunnen niet bevestigen. Ook nu telt alleen winnen.” Dat klinkt nu al verdacht veel zoals vorig seizoen. Terwijl zo’n ­‘exclusieve oefenmatch’ de perfecte ­gelegenheid is voor de landskampioen om zijn fans in het uitverkochte Constant Vanden Stockstadion en de televisiekijkers eens te verwennen. Net zoals de thema’s ‘Teodorczyk én ­Onyekuru?’ en ‘Kums en/of Trebel?’ interessant om volgen zullen zijn. Maar voor een beetje gala moet je uiteraard met twee zijn, vindt de Zwitser. “Het is de ouverture van het seizoen, we willen het ­publiek graag wat tonen. Maar ik weet niet hoe Zulte Waregem zich zal presenteren.”

Wij wel. Het kan best leuk worden, want ook Francky Dury (‘Beker in 2017, 0 Supercups’ op Wikipedia) beschouwt de match als een doorgedreven oefenmatch, waarbij de uitslag niet zo belangrijk is. “Onze competitiestart heeft voorrang.” En Essevee toonde vorig seizoen al hoe fris het kan voetballen. Al moet Dury, meer dan Weiler, weer opbouwen en al sleutelen. Doelman Bossut (buikspieren) is out, zijn vervanger Bostyn (schouder) nog wat onzeker en er is nog geen vervanger voor Steppe, vertrokken naar STVV. Bovendien heeft Dury door de blessures van Baudry en De Mets (wellicht debuteert ex-Anderlechtenaar Doumbia) nog defensieve problemen centraal. “En het hart van je ploeg moet zeer vlug intact zijn. De voorbereiding is niet gelopen zoals ik wou, maar ik wil ook niet zeggen dat het slecht is. We hebben een nieuwe machine gekocht met veel opties. Alleen moet ik nog de juiste knopjes vinden.”

Ook voor aanvoerder De fauw (‘Kampioen in 2016, Beker in 2015 en 2017, ­0 Supercups’, aldus Wikipedia) is vanavond pure voorbereiding. “Als je hem kan winnen, tank je extra vertrouwen. Maar als ik eerlijk ben, pak ik liever de eerste match in Eupen de drie punten.”