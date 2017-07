“Check, review recommended”: vandaag voor het eerst videoref in officiële wedstrijd in België

“Check, review recommended.” Dat krijgt de scheidsrechter voortaan door zijn oortje te horen wanneer de videoref het niet eens is met zijn beslissing. Vanavond is de eerste keer dat een officiële wedstrijd in België wordt afgewerkt met de hulp van videotechnologie. De videoref, een technische operator en een assistent zitten in een onopvallend busje dat in de buurt van het Astridpark staat geparkeerd.

Op het veld staat ook een monitor waarop de scheidsrechter een fase kan herbekijken. Dat kan op vraag van de videoref of van de scheidsrechter. Spelers die in de buurt van de monitor komen, krijgen geel.

Het trio dat de geschiedenisboeken ingaat als eerste videoscheidsrechters ooit zijn Kris Bellon (videoref), Stephanie Forde (operator) en Brent Staessens (assistent). De veldscheidsrechter is Sébastien Delferière, zijn assistenten heten Yves De Neve en Stijn Hutsebaut, de vierde ref is Lawrence Visser en de “review assistent”, die het scherm voor de scheidsrechter bedient, is Yves Versleycken.