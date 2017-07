Timmers peddelt tussen vaderschap en de topsport: “Het is zwaar, maar als ik Jutta vastpak, voel ik intens geluk”

Zo gaat dat dus met een olympische vicekampioen: bijna vier weken geleden werd hij papa op een maandagavond, de woensdagochtend erna lag hij alweer in het zwembad. Sindsdien schippert Pieter Timmers (29) tussen zijn dochtertje Jutta en de voorbereiding om te schitteren op het WK in Boedapest, dat dit weekend van start gaat. “Het is toch wel zwaar, ja.”

Ben je nu de gelukkigste mens ter wereld sinds je dochter is geboren, of is dat een cliché?

“Uiteraard zijn we superblij. Al die maanden tel je af. Die laatste dagen sta je helemaal te popelen. ...