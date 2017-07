CLUBNIEUWS. Raman op weg naar de uitgang bij Standard, nieuwe verdediger voor Genk

Bij Standard komt Benito Raman niet meer in de plannen voor van nieuwe coach Ricardo Sa Pinto. AA Gent won vrijdagavond zijn oefenmatch tegen Lens, maar miste daar wel Birger Verstraete. Die viel op stage uit met een gekneusde rib. Racing Genk maakt dan weer werk van een nieuwe verdediger en is daarbij uitgekomen bij een Ghanees in Zweden. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Buffalo’s missen Birger Verstraete met gekneusde rib

Birger Verstraete viel in Athene out met een gekneusde zwevende rib. Het duurt enkele weken voor die hersteld is. Hoe snel hij effectief terug op het veld kan verschijnen, hangt af van hoelang de pijn hinderlijk is. Horemans wordt in principe uitgeleend aan OHL, maar Gent houdt hem aan boord tot er versterking is. Met verdediger Dylan Bronn (22) van de Franse tweedeklasser Niort zou er een akkoord zijn.

RC GENK. Verdediger Aidoo op weg naar Limburg

In zijn zoektocht naar een centrale verdediger onderhandelt RC Genk met de 21-jarige Ghanees Joseph Aidoo. Die verhuisde in de zomer van 2015 van Inter Allies, een eersteklasser uit zijn vaderland, naar het Zweedse Hammarby. Daar maakte hij furore en werd de huurovereenkomst van zes maanden door Hammarby al snel omgezet in een contract voor drie seizoenen.

De voorbije weken werd zijn naam geregeld in verband gebracht met voornamelijk Turkse en Franse clubs. Maar ook Anderlecht zong mee in dat koor. Slechts enkele details en de noodzakelijke medische tests zouden Aidoo scheiden van een transfer naar de Luminus Arena. Met de overgang is volgens diverse Zweedse bronnen een som van 1,25 miljoen euro gemoeid.

STANDARD. Opnieuw geen Raman

Het wordt steeds duidelijker dat Standard-trainer Ricardo Sa Pinto niet meer op Benito Raman rekent. De Portugese coach heeft de 22-jarige aanvaller niet opgenomen in de kern voor de ­oefenwedstrijd van vanavond tegen FC Metz. “Voor mij is hij offensief goed, maar defensief misschien niet altijd zoals de anderen”, zegt Sa Pinto. Renaud Emond vervangt hem.