Hoe zou het zijn met onze reporter die naar Moermansk trekt? “Ze bekijken ons met ogen als kalashnikovs”

“Marc, die vier jonge kerels daar in ’t zwart kijken alsof ze ons willen meenemen, martelen en ­vermoorden in een bos.” Nooit in mijn leven ben ik zo bang geweest als op die duistere snelwegparking in Skillinggaryd, centraal in Zweden. Oostblok­truckers slapen er omdat het eten er goedkoop is. Verder komen er enkel locals. En die houden ­zichtbaar niet van vreemden en al zeker niet van ­lifters. “Ze kijken naar ons met ogen als kalasj­nikovs”, gooit mijn fotograaf nog wat olie op het vuur.