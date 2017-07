Gouverneur van Luxemburg grijpt in na onduidelijke oorzaak van vele zieken op Chirokampen

Steenokkerzeel - De pakken en de zakken van de 24 jongste leden van de Chiromeisjes Klaas uit Steenuffel stonden klaar voor een weekje kamp in Tenneville. Maar de gouverneur van Luxemburg en de ­lokale burgemeester beslisten er anders over. De meisjes ­mogen niet vertrekken omdat vorige week nog 15 Chirojongens ziek werden op die kampplaats en de oorzaak onbekend blijft. “Er zijn te weinig kinderziekenhuisbedden in de regio om ze indien nodig op te vangen”, klinkt het.

De oudere leden en leidsters van de Chiromeisjes Klaas uit Steenuffel streken begin deze week wel al neer op de plaats waar verschillende jongens uit dezelfde Chiro maag- en darmproblemen kregen. Het kamp moest toen zelfs ontruimd worden en het medisch interventieplan werd afgekondigd. “We zijn hier nu met 79”, zegt hoofdleidster Louise Robyns (22) . “Bedoeling was dat zondag (morgen) ook de mini’s – 24 meisjes van zeven en acht jaar – zouden aankomen. Maar op vraag van de burgemeester en de provinciegouverneur ­komen ze niet. In allerijl hebben we een oplossing moeten zoeken. Ze krijgen een kampje in de KSA-lokalen van Merchtem, thuis naast de deur dus.”

Sneller uitdrogen

“We zijn blij dat we een oplossing vonden, maar het blijft natuurlijk jammer”, zegt Louise. “Die meisjes keken ernaar uit, voor een deel van hen was het zelfs hun eerste kamp. Al is er ook wel begrip bij de ouders. De reden waarom verschillende jongens vorige week ziek werden, is nog steeds niet bekend. Is het water van de boerin besmet? Ligt de oorzaak in de Ourthe? Niemand die het weet, dus wilden de burgemeester en de gouverneur geen risico lopen met de allerkleinsten. Op die leeftijd drogen ze veel sneller uit en blijkbaar zijn er hier in de buurt onvoldoende kinderziekenhuisbedden om de volledige groep op te vangen in geval van nood.”

De meisjes die wel aanwezig zijn op het kamp, moeten voorzichtig zijn. “We gebruiken ­enkel nog flessenwater om te koken en te drinken”, zegt kookouder Bruno De Greef. “Alles wordt hier ook constant ontsmet.”

“Aan de toiletten plaatsten we extra pompjes met desinfecterende zeep”, zegt Louise. “En bepaalde spelletjes waarbij veel geduwd en getrokken wordt, schrapten we om wat minder lichamelijk contact te hebben. De afwas kunnen of durven we nog steeds niet te doen. Met flessenwater zou dat veel te duur zijn. Ons wassen is ook al dagenlang geen optie tot we weten wat er aan de hand was. Hopelijk krijgen we snel nieuws, zodat de tweede helft van ons kamp zich normaal kan verderzetten.”

Ook Truiense scouts ziek

Gisteravond laat bereikte onze redactie het bericht dat ook een scoutsgroep uit Sint-Truiden zijn zomerkamp in de buurt van Durbuy heeft moeten stopzetten nadat vijftien jongens ziek werden. Ook hier wordt vermoed dat het drinken van vervuild water uit de Ourthe aan de basis ligt.