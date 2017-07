File op vakantie mijden? Hou u dan aan deze gouden tip van de VAB!

Niet ’s nachts, niet ’s ochtends, wél 12 uur ’s middags. Dat is het beste ­moment om met de auto richting Frankrijk, Italië of Spanje te ­vertrekken. ­Mobiliteitsorga­nisatie VAB heeft er onderzoek naar ­gedaan bij 2.000 Belgen. Wie pal op de middag vertrekt, staat het minst in de file op weg naar de zon.

Bent u al jaren overtuigd dat ’s nachts vertrekken het minste file oplevert? Of vertrekt u elke zomer klokvast om halfzes ’s ochtends? Fout! Hét ideale vertrekmoment is 12 uur ’s middags. Dat blijkt uit de ­Zomerbarometer van VAB. “Wij zijn ervan uitgegaan dat u vanuit Antwerpen vertrekt, richting de Provence. Wie rond 2 uur ’s nachts vertrekt, komt in België en een stuk van Frankrijk op dat uur weinig verkeer tegen. Maar tegen 9 uur ’s ochtends bent u op de drukste verkeersassen in Frankrijk, de A6 en A7, in de buurt van Lyon. Net op het allerdrukste moment van de dag. Want de files zijn er deze zomer tegen 8 uur ’s ochtends al behoorlijk lang.. Je bent dan makkelijk een half uur tot langer kwijt”, zegt Joni Junes van VAB.

Zwalpen over de weg

Bovendien is ’s nachts rijden het gevaarlijkst. “Tussen 2 en 4 uur ’s morgens is je aandacht het zwakst. Dan kan je het snelst beginnen te zwalpen over de weg en een ongeval veroorzaken”, stelt VAB.

’s Ochtends vroeg vertrekken levert ook geen tijdwinst op. “Integendeel: een kwart van de mensen die dan vertrekken verliest gemiddeld 53 minuten in de file. ‘s Middags om 12 uur vertrekken is het best. Dan passeer je de drukke Franse verkeersassen op het rustigste ­moment, rond 21 uur. Wie dan nog lang moet doorrijden, kijkt best uit naar een slaapplaats.”

VAB beseft dat niet iedereen kan kiezen wanneer hij ­vertrekt. “De helft van de ­vakantiegangers moet dat vrijdagavond of zaterdag doen. Want veel vakantiebestemmingen zijn enkel te boeken van zaterdag tot zaterdag”, klinkt het.

Dit weekend wordt het al druk op de Europese wegen. Volgend weekend is traditioneel het zwartste weekend. Dan zijn er zowel veel vertrekkers als ­terugkeerders op de baan. ­Vandaag wordt op de Franse wegen 500 kilometer file in ­totaal verwacht.