Aangestoken brand in mergelgrotten brengt brandweer in gevaar

Riemst -

De brand die sinds donderdagavond woedt in de mergelgrotten in Kanne bij Riemst bracht de brandweer zo in gevaar dat gisteren tijdens crisisoverleg is beslist om de bluswerken te staken. De brand brak uit in een hooiopslagplaats, en het vuur kreeg snel vrij spel omdat er in de grotten diverse ingangen en meerdere luchtkokers zijn. Het vuur bestrijden ging moeizaam, door de hitte, duisternis, rookontwikkeling en voortdurende instortingsgevaar. Een wand stortte in. Vermoedelijk werd de brand aangestoken. Meerdere brandhaarden werden ontdekt, en getuigen hebben enkele mensen aan de grotten zien lopen. De politie kon enkele verdachten oppakken voor verhoor, maar vrijdagochtend mochten ze weer beschikken.