Postbedrijf eist megaveel geld omdat het buitenspel staat bij overheidsopdrachten

Zo’n 200 gemeenten, OCMW’s en politiekorpsen dreigen een schadevergoeding tussen 8.000 en 300.000 euro te moeten betalen. Ze zijn in gebreke gesteld omdat ze geen overheidsopdracht hebben uitgeschreven voor hun postbedeling. TBC-Post, een concurrent van Bpost, heeft zo al vijftien gemeenten voor de rechter gedaagd.

TBC-Post heeft al vier jaar een postlicentie en mag net als Bpost post bezorgen in ons land. Maar het bedrijf uit Zaventem eist nu massaal schadevergoedingen. “We vragen al vier jaar aan gemeenten, OCMW’s en politie­besturen om ons een lastenboek te sturen, zodat we kunnen meedingen bij overheidsopdrachten. Sommige administraties onderhandelen nu met ons en zijn bereid ons te vergoeden. Maar een heel aantal blijft ons negeren. Daarom hebben we ze in gebreke gesteld”, zegt CEO Thierry Brugma.

TBC-Post is daar al maanden mee bezig, maar nu pas wordt echt duidelijk welke impact dat heeft. Er zijn al 200 gemeenten en lokale besturen die een schadevergoeding dreigen te moeten betalen.

In een brief zet TBC-Post de besturen zwaar onder druk. Zo krijgt onder andere de gemeente Harelbeke vijftien dagen de tijd om een som van 38.752 euro over te maken op de derdenrekening van de advocaat die het postbedrijf vertegenwoordigt. Tenzij de gemeente een overheidsopdracht uitschrijft. “We kiezen nu voor een agressievere aanpak. We zullen tot het einde gaan als besturen niet of negatief reageren”, zegt Brugma.

Met de schrik

Dat TBC-Post de lokale besturen viseert, heeft te maken met de financiële mogelijkheden die er liggen. Zo is de post die lokale besturen verzenden goed voor 37 procent van alle post. Er is zo’n 550 miljoen euro mee gemoeid.

“Veel steden en gemeenten zitten nu toch met de schrik, nu ze die schadevergoedingen zien binnenkomen”, zegt Petra Dombrecht van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Wij adviseren om niet te betalen. De manier waarop het postbedrijf besturen onder druk zet, kan niet. Het is aan een rechter om te oordelen of een lokaal bestuur in de fout is gegaan en een schadevergoeding moet betalen.”

Vicepremier en minister van Post Alexander De Croo (Open VLD) zegt dat TBC-Post in 2013 een licentie heeft gekregen. “Aangezien er meerdere spelers op de postmarkt zijn, moeten openbare besturen de openbare aanbestedingsregels toepassen”, laat hij weten. “De VVSG heeft de gemeenten daar ook al op gewezen.”

De VVSG gaat de besturen ondersteunen om correct te werken, door een raamovereenkomst op te stellen waarbij gemeenten zich kunnen aansluiten. Maar TBC-Post wacht niet. “Al vijftien gemeenten hebben we gedagvaard”, zegt Brugma. “Begin september komen de rechtszaken voor.”