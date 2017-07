Regering kondigt reeks maatregelen aan: tot vier jaar cel voor vluchtmisdrijf

Wie vluchtmisdrijf pleegt, kan daarvoor straks vier jaar cel krijgen. Ook dronken rijden wordt strenger bestraft. De zwaardere straffen in het verkeer zijn de opvallendste van een reeks maatregelen die de regering aankondigt voor ze in zomerreces gaat.

Vlak voor de zomervakantie hebben minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Mobiliteit François Bellot (MR) een hele reeks straffen tegen verkeersinbreuken verzwaard. Vooral bestuurders die meer dan eens op hetzelfde misdrijf betrapt worden, zullen het voelen: de straffen voor een aantal zware inbreuken, zoals meermaals dronken rijden, worden verdubbeld. Hetzelfde geldt voor rijden zonder rijbewijs: “Soms gaat het om mensen die daar vijf of tienmaal op betrapt worden”, beklemtoont justitieminister Geens. “Daarom wordt het nu ook mogelijk daar een gevangenisstraf voor te krijgen en niet enkel een boete.”

Geens en Bellot willen ook dat meer chauffeurs een verplicht alcoholslot krijgen. Momenteel beslist de politierechter daar vrij over, maar omdat er geen duidelijke grens is, wordt de straf nauwelijks opgelegd. Daar komt verandering in. Wie betrapt wordt op 1,8 gram alcohol per liter bloed, kan voor een periode van één tot drie jaar, of zelfs definitief een alcoholslot opgelegd krijgen. Wie twee keer op drie jaar tijd met 1,2 gram betrapt wordt, krijgt dezelfde staf.

Vluchtmisdrijven zijn een van de grote problemen van de jongste tijd. Ook daar wil de regering paal en perk aan stellen door zwaardere maatregelen: bij vluchtmisdrijf na een ongeval waarbij een dode valt, kan de straf zelfs oplopen tot vier jaar. Dit komt bovenop eventuele andere straffen die samengaan met het ongeval. Als er geen gewonden vallen, kan de straf overigens ook nog oplopen tot twee jaar.

Tegelijk toont de regering zich begripvol tegen wie bewijst dat hij meewerkt aan herstel. Bestuurders die na een alcoholverslaving bewijzen weer op het rechte pad te zijn, door intensief aan hun verslaving te werken, zullen niet langer twee jaar moeten wachten eer ze hun rijbewijs kunnen terugkrijgen.

Verplichte basisstraf

Naast verkeersmaatregelen heeft justitieminister Geens tegelijk ook andere moderniseringen door de regering geloodst. Zo zal de rechter in de toekomst bij zware misdrijven kunnen beslissen dat minimum twee derde van de straf moet uitgezeten worden voor er over voorlopige invrijheidsstelling kan worden gesproken. Ook wordt de burgerlijke stand gedigitaliseerd. Daardoor zal het niet meer nodig zijn om in de gemeente langs te gaan om bepaalde documenten op te vragen. Hierdoor verdwijnen miljoenen papieren, zegt Geens.