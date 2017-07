Kan Froome vandaag de Tour nog verliezen? Dit zeggen de specialisten en de statistieken

Om 17u04 rolt Chris Froome als laatste van het startpodium van het Stade Vélodrome in Marseille voor een tijdrit van 22,5 kilometer door de stad aan de Middellandse Zee. Hoewel zijn voorsprong op zijn twee dichtste belagers in het algemeen klassement minder dan een halve minuut bedraagt, kan allicht een flinke dosis pech de Keniaanse Brit van een vierde eindzege in de Tour houden. Daar gaan hijzelf, de specialisten en de statistieken toch van uit.

Volg de tijdrit hier vandaag van start tot finish.

In het klassement telt Froome een bonus van 23 seconden op Romain Bardet en 29 seconden op Rigoberto Uran (klassement), zijn enige twee overgebleven concurrenten op de eindzege in de Tour. Een krappe bonus, maar de gele trui is normaal gezien veruit de beste tijdrijder van het trio. Dat bewees hij ook in de openingstijdrit van deze Tour. Toen hij na 14 kilometer 39 seconden sneller bleek dan Bardet en 51 seconden sneller was dan Uran.

Uran moet hopen op een scenario zoals in de Vuelta van 2014

Vooral het grote verschil met Uran was opmerkelijk aangezien de Colombiaan toch bekend staat als een verdienstelijk tijdrijder. Zo werd Uran in de Giro van 2014 tweede in de eindstand nadat hij halfweg de race ontzettend zwaar had uitgehaald in de individuele tijdrit naar Barolo (46 kilometer).In die tijdrit smeerde hij onder meer toenmalig leider Cadel Evans meer dan anderhalve minuut aan en pakte hij de roze trui van hem over. Enkele dagen later moest hij in de bergen die leiderstrui wel definitief afstaan aan Quintana.

Hoe dan ook. In het verleden heeft Uran bewezen dat hij in een individuele race tegen de klok in principe geen schrik hoeft te hebben van Froome. Van de 14 tijdritten die Froome en Uran tegen elkaar sinds 2010 hebben gereden, was de Colombiaan vijf keer sneller. De meest tot de verbeelding sprekende tijdrit was die van de Vuelta van 2014. Toen was Uran over 36,7 geaccidenteerde kilometers maar liefst 1 minuut en 17 seconden sneller dan Froome. Eenzelfde relatief verschil in de tijdrit van vandaag zou Uran alsnog de gele trui opleveren. In de Tour van 2015 bleek Uran in de openingstijdrit in Utrecht (13,8 kilometer) 10 seconden dan rapper dan Froome. Het zou de laatste keer zijn dat Uran de Brit zou kloppen in een tijdrit. Dit seizoen deed Froome 47 seconden minder over de tijdrit van 18,3 kilometer in de Ronde van Romandië. En dan was er dus dat grote verschil in de openingsproef van de proef. Al moet wel gezegd dat Uran in Düsseldorf rondreed op een reservefiets nadat vijf minuten voor het vertrek zijn tijdritstuur werd afgekeurd door de UCI.

Openingstijdrit valt niet te vergelijken met slottijdrit

Maar het is gevaarlijk om een tijdrit in het begin van een grote ronde te vergelijken met een tijdrit in het slotweekend. “Een tijdrit in het begin van een grote ronde is meer voor de specialisten, aangezien ze dat zeer goed kunnen”, vertelde wereldkampioen tijdrijden Tony Martin voor onze camera. “Maar op het einde van de Tour is iedereen moe. Daardoor moet je soms geen specialist meer zijn. Het gaat dan meer om de resterende kracht in de benen. De kansen voor niet-specialisten zijn best groot in zo’n tijdrit op het einde.” Toch is Tony Martin samen met Primoz Roglic de topfavoriet voor de dagzege. De Duitser won in de Tour van 2011 en 2014 de tijdrit in het slotweekend.

Belgische tijdritspecialisten geven voordeel aan Froome

Onze twee beste Belgische tijdrijders treden de mening van Martin bij. “In de derde week draait het om frisheid”, zegt Victor Campenaerts, vice-Europese kampioen tijdrijden. “Froome is nog redelijk fris. Hij heeft nauwelijks moeten aanvallen en moest enkel verdedigen. Dat kost al minder energie dan zijn concurrenten. Aan het einde van zo’n grote ronde heeft de gepatenteerde tijdrijder een voordeel. Zijn ervaring met de tijdritpositie en andere zaken geven hem een voordeel tegenover iemand als Bardet. Hoe vermoeider de benen zijn, hoe meer de tijdrijders het verschil kunnen maken dankzij hun aerodynamische houding.”

Yves Lampaert, Belgisch kampioen tijdrijden, weet uit eigen ervaring dat Froome in een slottijdrit na een slopende drie weken nog stevig uit de hoek kan komen. “Ik ben nog steeds verbaasd van de tijdrit in de Vuelta vorig jaar. Op dag 19 reed Chris Froome nog anderhalve minuut sneller dan ik (Lampaert werd vierde, Campenaerts vijfde, nvdr.). Terwijl ik mij drie dagen had kunnen sparen, en hij vol was moeten gaan in de bergen. Uran is ook een goeie tijdrijder. Ik denk niet dat Froome zijn voorsprong op Uran nog zal vergroten. Maar ik denk ook niet dat hij tijd tegen Uran zal verliezen.”

Froome heeft ook de geschiedenis mee

Froome heeft bovendien de geschiedenis mee. Ook in 2013 en 2016 startte Froome in de individuele tijdrit in de derde week van de Tour in het geel. Twee keer won hij de tijdrit en gaf hij zo zijn eindzege nog meer glans.

In de laatste dertig jaar veranderde het geel amper vijf keer van schouders na een individuele tijdrit in het slot van de Tour. Eigenlijk vier keer, als we de coup van de met doping volgepompte Floyd Landis in de Tour van 2006 niet meerekenen.

Cadel Evans pakte in 2011 het geel in de tijdrit op de voorlaatste dag Foto: Photo News

Exact 30 jaar geleden snoepte de Ier Stephen Roche op de voorlaatste dag van de Tour het geel af van Pedro Delgado nadat hij in de tijdrit zijn achterstand van 21 seconden ruimschoots goedmaakte door een minuut voor de Spanjaard te finishen. Greg LeMond flikte het zelfs twee keer in de slottijdrit. In de befaamde Tour van 1989 die hij uiteindelijk met 8 seconden voorsprong op Fignon won. En een jaar later toen hij meer dan 2 minuten sneller tegen de klok reed dan Claudio Chiappucci. De laatste die het flikte was Cadel Evans. De Australiër telde in de Tour van 2011 een achterstand van 58 seconden op Andy Schleck. Maar tijdritspecialist Evans maakte in de 42,5 kilometer tellende tijdrit zijn reputatie helemaal waar en won de Ronde van Frankrijk met meer dan anderhalve minuut voorsprong. De geschiedenis van de Tour leert: de op papier beste tijdrijder trekt het laken altijd naar zich toe in de slottijdrit.

En ook het parcours lijkt in de kaart te spelen van Froome

22,5 kilometer is kort voor een individuele tijdrit. De laatste dertig jaar telde de tijdrit in de laatste week van de Tour bijna altijd minstens dubbel zoveel kilometers. Enkel vorig jaar moest er op het einde amper 17 kilometer tegen de klok gereden worden in de slotweek. Maar dat was wel bergop. En toen won Froome ook. Nu ligt er één kort klimmetje in de omloop. “Maar het is een snel parcours, niet heel technisch”, aldus Froome, die alvast niets aan het toeval overliet. “Ik heb héél hard aan deze tijdrit gewerkt. Ik ben al in Marseille op verkenning geweest, heb het parcours al bekeken. Ik denk wel dat het mij ligt. Het is eerder een tijdrit voor mannen met power. Ik denk dat Roglic en Martin voor de dagzege zullen gaan.” Bekijk het profiel van het parcours hier.

Conclusie: enkel pech kan Froome nog nekken

En dus lijkt enkel pech (valpartij of pech) Froome vandaag te kunnen afstoppen. “Het grootste gevaar is een valpartij”, weet ook Froome. Ik kan Een wiel kan je vervangen, maar een gebroken been niet. Ik bekijk het als elke andere tijdrit. Ik moet alles juist doen. Maar ik ga geen grote risico’s nemen. Net zoals in Düsseldorf eigenlijk. Ik ga zeker niet alles op alles zetten om de tijdrit te winnen. Geen risico’s in de bochten, de gashendel opendraaien waar het wel kan. Ik zit in de ideale positie. Ik moet geen tijd goedmaken op mijn concurrenten. Zij wel op mij. Ik moet morgen de Tour niet winnen, ik mag hem vooral niet verliezen.”

Zo wordt in de tijdrit gestreden: Uran zonder binnenbanden, Froome zonder aerodynamisch pak. Lees meer.

Tijdritten in slotweek Tour de France in laatste 30 jaar

1987: 38 kilometer: Stephen Roche neemt geel over van Pedro Delgado: 21 seconden achterstand omgebogen in 40 seconden voorsprong

1988: 46 kilometer: Juan Martinez wint tijdrit, Pedro Delgado behoudt geel

1989: 24,5 kilometer: Greg LeMond neemt geel over van Laurent Fignon: 50 seconden achterstand omgebogen in 8 seconden voorsprong

1990: 45,5 kilometer: LeMond neemt geel over van Claudio Chiappucci: 5 seconden achterstand omgebogen: 2 minuten 21 seconden sneller

1991: 57 kilometer: Minguel Indurain wint tijdrit en behoudt het geel

1992: 64 kilometer: Minguel Indurain wint tijdrit en behoudt het geel

1993: 48 kilometer: Tony Romiger wint tijdrit, Minguel Indurain behoudt het geel

1994: 48 kilometer: Pjotr Oegroemov wint tijdrit, Miguel Indurain behoudt het geel

1995: 46,5 kilometer: Minguel Indurain wint tijdrit en behoudt het geel

1996: 63,5 kilometer: Jan Ullrich wint tijdrit, Bjarne Riis behoudt het geel

1997: 63 kilometer: Abraham Olano wint tijdrit, Jan Ullrich behoudt het geel

1998: 52 kilometer: Jan Ullrich wint tijdrit, Marco Pantani behoudt het geel

1999: 57 kilometer: Lance Armstrong wint tijdrit en behoudt het geel

2000: 58,5 kilometer: Lance Armstrong wint tijdrit en behoudt het geel

2001: 61 kilometer: Lance Armstrong wint tijdrit en behoudt het geel

2002: 50 kilometer: Lance Armstrong wint tijdrit en behoudt het geel

2003: 49 kilometer: David Millar wint tijdrit, Lance Armstrong behoudt het geel

2004: 55 kilometer: Lance Armstrong wint tijdrit en behoudt het geel

2005: 55 kilometer: Lance Armstrong wint tijdrit en behoudt het geel

2006: 57 kilometer: Floyd Landis neemt geel over van Oscar Pereiro. 30 seconden achterstand omgebogen in 59 seconden voorsprong

2007: 55 kilometer: Levi Leipheimer wint de tijdrit, Alberto Contador behoudt het geel

2008: 53 kilometer: Stefan Schumacher wint de tijdrit, Carlos Sastre behoudt het geel

2009: 40 kilometer: Alberto Contador wint de tijdrit en behoudt het geel

2010: 52 kilometer: Fabian Cancellara wint de tijdrit, Alberto Contador behoudt het geel

2011: 42,5 kilometer: Cadel Evans neemt geel over van Andy Schleck. 58 seconden achterstand omgebogen in 1 minuut en 34 seconden voorsprong

2012: 53,5 kilometer: Bradley Wiggins wint de tijdrit en behoudt het geel.

2013: 33 kilometer: Chris Froome wint de tijdrit en behoudt het geel

2014: 54 kilometer: Tony Martin wint de tijdrit, Vincenzo Nibali behoudt het geel

2015: Geen tijdrit in slotweek, Froome behoudt het geel

2016: 17km: Chris Froome wint tijdrit en behoudt het geel