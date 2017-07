Politiebaas stapt op na doodschieten ongewapende vrouw in pyjama

De politiebaas van Minneapolis heeft ontslag genomen nadat haar agenten Justine Damond, een veertigjarige aanstaande bruid, hadden doodgeschoten. De vrouw had de politie gebeld om hulp te vragen, maar de agenten openden bij aankomst meteen het vuur op haar.

Zaterdag 15 juli, half twaalf ’s avonds. De veertigjarige Justine Damond, een Australische die met haar aanstaande echtgenoot in het Amerikaanse Minneapolis woont, belt de politie om een mogelijke aanval te melden in het steegje achter haar huis. Wat de vrouw exact gehoord had, is niet geweten, maar volgens haar stiefzoon hoorde ze een geluid waardoor ze dacht dat er iets mis was.

Twee agenten reageren op de oproep en spoeden zich naar het steegje, waar Justine hen opwachtte in haar pyjama. Volgens drie getuigen benaderde Justine de politiewagen langs de bestuurderskant en sprak ze met de agent achter het stuur. Daarna zou de agent op de passagiersstoel door het raam heen op de vrouw geschoten hebben.

Kritiek

De twee agenten zouden beiden nagelaten hebben de camera’s die ze op hun uniform meedragen, aan te zetten en ook de camera van de combi kon het voorval niet registreren. Waarom en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het dragen van een camera werd verplicht sinds eind 2016, nadat Philando Castile werd doodgeschoten door een agent.

Na de dood toonden vele duizenden mensen zich op sociale media zwaar ontgoocheld in het optreden van de politie. Ze begrepen niet hoe het kon dat de vrouw doodgeschoten werd, spaarden hun kritiek niet en eisten het ontslag van politiebaas Janeé Harteau.

Die heeft zaterdagochtend beslist om ontslag te nemen uit haar functie. Dat heeft burgemeester Betsy Hodges bekendgemaakt. “Ik ben het vertrouwen verloren in de chef om ons nog te leiden”, zei ze. “En door te praten met mensen heb ik begrepen dat ze het vertrouwen van de inwoners van Minneapolis ook kwijt is. We hebben een nieuwe leider nodig om de politie een nieuw elan te geven.”

Na de mededeling van de burgemeester liep de situatie bijna uit de hand. Woedende inwoners van Minneapolis eisten dat ook Betsy Hodges zou aftreden. “Bye bye Betsy”, zongen ze, waarna ze hun eis om een ingrijpende politiehervorming herhaalden.

