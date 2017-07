Speurders weten waar ‘man met het hoedje’ zijn hoedje haalde

De speurders doen er al maandenlang alles aan om in kaart te brengen hoe de daders van de aanslag in Zaventem en Brussel zich voorbereid hebben. Om een totaalbeeld te krijgen, moeten ze zelfs de kleinste details te weten komen.

Het is wellicht het laatste van hun zorgen, maar de speurders hebben weten te achterhalen waar het vissershoedje van Mohamed Abrini - dat hij droeg tijdens de aanslagen van 22 maart 2016 - vandaan kwam. Het was zijn kompaan Ibrahim El Bakraoui die het voor hem gaan kopen was, vernam La Dernière Heure, wellicht om niet herkend te worden nadat zijn naam ook al genoemd was in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs.

Abrini had op 22 maart 2016 samen met El Bakraoui en Najim Laachraoui een taxi genomen naar de luchthaven in Zaventem. Ze hadden elk een trolly met bagage bij zich. Die was gevuld met explosieven, die de twee kompanen van Abrini lieten ontploffen. De Molenbekenaar zelf deed dat niet en sloeg rustig op de vlucht: hij wandelde van Zaventem naar Schaarbeek, blijkt uit beelden van meerdere camera’s.

Twee weken later, op 8 april 2016, werd hij in Anderlecht opgepakt. Sindsdien zit hij in de gevangenis.